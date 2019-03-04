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Елена Малышева удивила зрителей появлением в эфире с макетом собственной головы в руках

Знаменитая телеведущая и доктор Елена Малышева снова удивила многочисленных зрителей программы «Жить здорово». Теледива появилась в эфире с макетом собственной головы в руках.
Елена Малышева удивила зрителей появлением в эфире с макетом собственной головы в руках

Очередной выпуск передачи «Жить здорово» был посвящен болезни Альцгеймера. Елена Малышева с соведущими появилась в студии с макетами собственных голов. Они, по словам теледивы, являются символом этого страшного недуга. Макеты специально подготовили к программе художники. Малышева отметила, жертвой болезни Альцгеймера может стать каждый человек, в том числе и она сама, поэтому так хотелось бы иметь запасную голову на старости лет, чтобы не забыть людей, которых любишь. Альцгеймер - коварная болезнь, распад продолжается достаточно длительный период и грозит самыми непредсказуемыми последствиями.

После обсуждения проблемы Елена Малышева заявила, она надеется на то, что ученым удастся создать новые лекарства от этой страшной болезни и ее поколению повезет, они будут помнить свою жизнь и не забудут об элементарных вещах.
Елена Малышева удивила зрителей появлением в эфире с макетом собственной головы в руках

К слову, отец Елены Малышевой страдал от болезни Альцгеймера. Родитель постепенно забывал родных и со временем стал абсолютно беспомощным. По словам ведущей, это было одно из самых тяжелых испытаний в ее жизни.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:16

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