Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что снова хочет быть «тощей, как палка»

«То и сколько мы едим = наше тело», - подчеркнула Водонаева.

«Пойду не просто протоптанной дорогой питания к идеальному телу, а посмотрю как работают разные методики, марафоны и даже диеты. Недавно участвовала в дыхательном. Работает..», - заявила Водонаева.



