Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что снова хочет быть «тощей, как палка»
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева в очередной раз подняла тему своего лишнего веса.
По словам телезнаменитости, она просто-таки мечтает быть снова худой.
Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram новую видеозапись, на которой она без нижнего белья, прикрывая грудь волосами и руками, красуется возле зеркала.
Буквально сразу же этот ролик распространился по всем социальным сетям и уже сейчас его посмотрели больше 206 тысяч раз.
Под видео Алена, как обычно, оставила длинный пост, в котором заявила, что опять хочет быть «тощей, как палка». По словам Водонаевой, эта запись была сделана во время путешествия по Японии и именно тогда ее целиком и полностью устраивал ее внешний вид.
По словам бывшей участницы «Дома-2», она с легкостью приходит в форму, однако для этого ей нужно правильно сформировать свое питание.
Также Алена поспешила отметить, что сегодня, 4 марта в праздник Масленицы, она намерена хорошенечко наесться блинов, ведь потом она планирует приступить к некому «эксперименту».
К слову, очередной пост Алены и ее разговоры о лишнем весе снова вызвали в Сети бурю обсуждений.
По словам телезнаменитости, она просто-таки мечтает быть снова худой.
Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram новую видеозапись, на которой она без нижнего белья, прикрывая грудь волосами и руками, красуется возле зеркала.
Буквально сразу же этот ролик распространился по всем социальным сетям и уже сейчас его посмотрели больше 206 тысяч раз.
Под видео Алена, как обычно, оставила длинный пост, в котором заявила, что опять хочет быть «тощей, как палка». По словам Водонаевой, эта запись была сделана во время путешествия по Японии и именно тогда ее целиком и полностью устраивал ее внешний вид.
По словам бывшей участницы «Дома-2», она с легкостью приходит в форму, однако для этого ей нужно правильно сформировать свое питание.
«То и сколько мы едим = наше тело», - подчеркнула Водонаева.
Также Алена поспешила отметить, что сегодня, 4 марта в праздник Масленицы, она намерена хорошенечко наесться блинов, ведь потом она планирует приступить к некому «эксперименту».
«Пойду не просто протоптанной дорогой питания к идеальному телу, а посмотрю как работают разные методики, марафоны и даже диеты. Недавно участвовала в дыхательном. Работает..», - заявила Водонаева.
К слову, очередной пост Алены и ее разговоры о лишнем весе снова вызвали в Сети бурю обсуждений.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:49