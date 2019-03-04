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Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что снова хочет быть «тощей, как палка»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева в очередной раз подняла тему своего лишнего веса.

По словам телезнаменитости, она просто-таки мечтает быть снова худой.

Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что снова хочет быть «тощей, как палка»

Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram новую видеозапись, на которой она без нижнего белья, прикрывая грудь волосами и руками, красуется возле зеркала.

Буквально сразу же этот ролик распространился по всем социальным сетям и уже сейчас его посмотрели больше 206 тысяч раз.

Под видео Алена, как обычно, оставила длинный пост, в котором заявила, что опять хочет быть «тощей, как палка». По словам Водонаевой, эта запись была сделана во время путешествия по Японии и именно тогда ее целиком и полностью устраивал ее внешний вид.

По словам бывшей участницы «Дома-2», она с легкостью приходит в форму, однако для этого ей нужно правильно сформировать свое питание.

«То и сколько мы едим = наше тело», - подчеркнула Водонаева.


Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что снова хочет быть «тощей, как палка»

Также Алена поспешила отметить, что сегодня, 4 марта в праздник Масленицы, она намерена хорошенечко наесться блинов, ведь потом она планирует приступить к некому «эксперименту».

«Пойду не просто протоптанной дорогой питания к идеальному телу, а посмотрю как работают разные методики, марафоны и даже диеты. Недавно участвовала в дыхательном. Работает..», - заявила Водонаева.

К слову, очередной пост Алены и ее разговоры о лишнем весе снова вызвали в Сети бурю обсуждений.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:49

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