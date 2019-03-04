Агата Муцениеце с мужем отметили 3-летие дочери Мии

Пост в соцсети Муцениеце подписала так: «С самолета поехали сразу на крутую вечеринку принцессы! Спасибо всем, кто пришел! У меня лучшие друзья!». Артистка поделилась эмоциями от торжества: «Очень уютно, все на высшем уровне! Нам приготовили пиццы с необычными сочетаниями. Даже то, что было мало места, объединило всех в обнимашках. Это прекрасный день!».На фотографиях Муцениеце позировала с детьми, гостями и аниматорами. Дочь звездной четы снимали с леденцом. Фанаты актрисы поздравили малышку с днем рождения, пожелав ей здоровья и присутствия мамы и папы рядом.Перед днем рождения дочери Муцениеце и Прилучный вернулись из Венеции, где они отметили 30-летие актрисы. Звезды познакомились во время съемок проекта «Закрытая школа». Свадьба актеров состоялась в 2011 году. Сейчас пара воспитывает сына Тимофея и дочку Мию.