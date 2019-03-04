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Илья Глинников получил травму на съемках шоу “Последний герой”

Отечественный актер Илья Глинников, наиболее известный по сериалу “Интерны”, получил травму во время участия в шоу “Последний герой”. В новом сезоне артистам пришлось противостоять команде экстрасенсов.
Илья Глинников получил травму на съемках шоу “Последний герой”

Как отмечают СМИ, Илья Глинников в ходе участия в “Последнем герое” сильно травмировал ногу, из-за чего теперь ходит хромая. Однако травма не стала для актера поводом прекратить съемки, он решил продолжить выполнять задания наравне с остальными коллегами. Члены его команды настояли, чтобы звезда “Интернов” отправился к медикам, где выяснилось, что у него выбита коленная чашечка.
Илья Глинников получил травму на съемках шоу “Последний герой”

После получения первой медицинской помощи Глинников принял решение вернуться к команде, а его коллеги высоко оценили такой поступок актера. В частности, его похвалили за стойкость и мужество, а поклонники “Последнего героя” смогут увидеть много выпусков с участием кумира. Продюсеры проекта не удивляются травмам, отмечая, что звездам приходится сталкиваться с рядом трудностей и жесткими условиями.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07

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