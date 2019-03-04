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Житель Новосибирска не попал на прием к врачу и скончался через 20 дней

В Новосибирске мужчина не смог записать на прием к врачу и спустя 20 дней после этого скончался. Новосибирцу было всего 37 лет.
Житель Новосибирска не попал на прием к врачу и скончался через 20 дней

Мужчина в последнее время жаловался на сильные боли в животе, однако не смог записаться на прием в одну из городских поликлиник. В воскресенье 3 марта он умер. Перед смертью пациент жил на обезболивающих препаратах. Как рассказали знакомые усопшего, бригаду службы скорой помощи ему вызвала инструктор по йоге, обратившая внимание на состояние своего подопечного. Новосибирца беспокоили сильнейшие боли и высокая температура.

Врачи диагностировали перитонит. Мужчине провели три операции и ввели его в состояние искусственной комы. Накануне друзья сообщили, что новосибирец скончался. По какой причине мужчина не решился вызвать скорую помощь самостоятельно, не сообщается. После вскрытия стало известно, что у жителя Новосибирска был рак последней стадии, на фоне которого развилось воспаление.



 
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Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:00

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