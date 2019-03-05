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GFC Style выпустила эксклюзивный кроссовер Kangaroo для езды по бездорожью

Компания известного автопроизводителя Джорджетто Джуджаро GFC Style создала очередной необычный автомобиль. Одним из преимуществ спорткара Kangaroo станет способность с легкостью перемещаться по бездорожью.
GFC Style выпустила эксклюзивный кроссовер Kangaroo для езды по бездорожью

Сын руководителя фирмы Фабрицио Джуджаро задумал данный транспорт как экстремальный кросс под видом спорткара. Машина сможет свободно ездить по любой трассе, даже если она будет занесена грязью или снегом. Для таких целей в автомобиле имеются электроприводная система, регулируемая подвеска и полноуправляемое шасси.

Кузов GFC Style Kangaroo представлен в виде пространственной алюминиевой рамы со внешними панелями из углепластика. Отдельной «фишкой» является вентиляционная задняя решетка с внедренными светодиодами, отвечающими за сигналы поворота. Двери кроссовера-спорткара можно открыть обычным методом, а соединенные с крышей боковые стекла могут подниматься вверх.
GFC Style выпустила эксклюзивный кроссовер Kangaroo для езды по бездорожью

Также стоит отметить довольно необычный салон машины. Здесь авторы проекта вместе руля разместили штурвал, также присутствуют три экрана. Особенно удивляет большой дисплей, сосредоточенный под лобовым стеклом, предназначенный для вывода изображения с видеокамер кругового обзора.

GFC Style Kangaroo уже прошел тестирование на льду водоема в Швейцарии, а его официальная премьера пройдет в Женеве. Вероятно, что после этого мероприятия будут определены дальнейшие перспективы кросса, которыми могут заинтересоваться отдельные производители



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00

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