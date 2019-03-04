К отдыхающей на Мальдивах Анфисе Чеховой присоединились Анастасия Макеева с мужем

В путешествии на Мальдивы компанию Чеховой составил телеведущий Эдуард Демченко, который сопровождал звезду даже в номере. Теперь же к ней приехала Анастасия Макеева и ее супруг. Актриса насмотрелась на посты и Stories коллеги, после чего супруги сообщили теледиве о внезапном решении присоединиться к ней на отдыхе. Знаменитость призналась, что впервые сталкивается с такой спонтанностью, но оказалась рада компании. Теперь они вместе развлекаются на местных пляжах и делятся новыми Stories.Также Анфиса Чехова отметила, что некоторые обвинили Макееву и ее избранника в том, что они разрушили интимную обстановку между звездой и Демченко. Чехова и телеведущий отреагировали на это с юмором, не подтверждая, но и не опровергая подозрения поклонников о своем романе.