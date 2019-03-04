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К отдыхающей на Мальдивах Анфисе Чеховой присоединились Анастасия Макеева с мужем

Анфиса Чехова несколько дней назад отправилась отдыхать на Мальдивы, куда внезапно решили приехать Анастасия Макеева и ее супруг. Об этом отечественная телеведущая сообщила в своем Instagram.
К отдыхающей на Мальдивах Анфисе Чеховой присоединились Анастасия Макеева с мужем

В путешествии на Мальдивы компанию Чеховой составил телеведущий Эдуард Демченко, который сопровождал звезду даже в номере. Теперь же к ней приехала Анастасия Макеева и ее супруг. Актриса насмотрелась на посты и Stories коллеги, после чего супруги сообщили теледиве о внезапном решении присоединиться к ней на отдыхе. Знаменитость призналась, что впервые сталкивается с такой спонтанностью, но оказалась рада компании. Теперь они вместе развлекаются на местных пляжах и делятся новыми Stories.

Также Анфиса Чехова отметила, что некоторые обвинили Макееву и ее избранника в том, что они разрушили интимную обстановку между звездой и Демченко. Чехова и телеведущий отреагировали на это с юмором, не подтверждая, но и не опровергая подозрения поклонников о своем романе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55

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