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Влад Кадони предложил Ольге Бузовой исполнить одно ее желание

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони предложил своей коллеге по съемочной площадке Ольге Бузовой помощь.

По мнению интернет-пользователей, Влад обладает довольно тонким чувством юмора, который не все могут правильно понять.

Влад Кадони предложил Ольге Бузовой исполнить одно ее желание

В последнее время многие телезрители «Дома-2» заметили, что Кадони относится к Бузовой совсем не так, как должен относиться мужчина к своей коллеге или подруге.

В Stories, которые то и дело появляются на страничке новоявленной российской исполнительницы, Влад постоянно намекает Ольге, что совершенно не против засыпать и просыпаться с ней в одной постели. Правда, в последнем комментарии Кадони, по мнению фолловеров, превзошел сам себя.

Нужно сказать, что виной подобных высказываний ведущего «Дома-2», убеждены пользователи Сети, стала скандальная видеозапись, на которой Бузова, общаясь с Лолитой, заявляет прямо на сцене, что не может дождаться того момента, когда с ней кто-то «займется любовью».

Влад Кадони предложил Ольге Бузовой исполнить одно ее желание

Несколько часов назад Ольга опубликовала новый Stories, в котором благодарит всех своих подписчиков, которых теперь у телезнаменитости 15 миллионов, за то, что они любят ее и продолжают следить за ее творчеством. Стоит отметить, что на ролик Бузовой практически сразу же отреагировал Кадони.

Соведущий заявил, что готов исполнить одно желание Ольги и так, как теперь на ее инста-блог подписано целых 15 миллионов людей, он может сделать это «пятнадцать раз».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:30

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