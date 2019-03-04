Влад Кадони предложил Ольге Бузовой исполнить одно ее желание
Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони предложил своей коллеге по съемочной площадке Ольге Бузовой помощь.
По мнению интернет-пользователей, Влад обладает довольно тонким чувством юмора, который не все могут правильно понять.
В последнее время многие телезрители «Дома-2» заметили, что Кадони относится к Бузовой совсем не так, как должен относиться мужчина к своей коллеге или подруге.
В Stories, которые то и дело появляются на страничке новоявленной российской исполнительницы, Влад постоянно намекает Ольге, что совершенно не против засыпать и просыпаться с ней в одной постели. Правда, в последнем комментарии Кадони, по мнению фолловеров, превзошел сам себя.
Нужно сказать, что виной подобных высказываний ведущего «Дома-2», убеждены пользователи Сети, стала скандальная видеозапись, на которой Бузова, общаясь с Лолитой, заявляет прямо на сцене, что не может дождаться того момента, когда с ней кто-то «займется любовью».
Несколько часов назад Ольга опубликовала новый Stories, в котором благодарит всех своих подписчиков, которых теперь у телезнаменитости 15 миллионов, за то, что они любят ее и продолжают следить за ее творчеством. Стоит отметить, что на ролик Бузовой практически сразу же отреагировал Кадони.
Соведущий заявил, что готов исполнить одно желание Ольги и так, как теперь на ее инста-блог подписано целых 15 миллионов людей, он может сделать это «пятнадцать раз».
По мнению интернет-пользователей, Влад обладает довольно тонким чувством юмора, который не все могут правильно понять.
В последнее время многие телезрители «Дома-2» заметили, что Кадони относится к Бузовой совсем не так, как должен относиться мужчина к своей коллеге или подруге.
В Stories, которые то и дело появляются на страничке новоявленной российской исполнительницы, Влад постоянно намекает Ольге, что совершенно не против засыпать и просыпаться с ней в одной постели. Правда, в последнем комментарии Кадони, по мнению фолловеров, превзошел сам себя.
Нужно сказать, что виной подобных высказываний ведущего «Дома-2», убеждены пользователи Сети, стала скандальная видеозапись, на которой Бузова, общаясь с Лолитой, заявляет прямо на сцене, что не может дождаться того момента, когда с ней кто-то «займется любовью».
Несколько часов назад Ольга опубликовала новый Stories, в котором благодарит всех своих подписчиков, которых теперь у телезнаменитости 15 миллионов, за то, что они любят ее и продолжают следить за ее творчеством. Стоит отметить, что на ролик Бузовой практически сразу же отреагировал Кадони.
Соведущий заявил, что готов исполнить одно желание Ольги и так, как теперь на ее инста-блог подписано целых 15 миллионов людей, он может сделать это «пятнадцать раз».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:30