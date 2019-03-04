В СКР назвали причиной смерти Децла сердечную недостаточность





Информация о причине кончины знаменитого артиста появилась от следователей регионального главка СКР по Удмуртии.Эксперты определили, что смерть Децла наступила по причине осложнения, возникшего на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы. Также было подтверждено, что в его крови не было следов запрещенных препаратов, а также следов телесных повреждений.Кирилл Толмацкий скончался на 36 году жизни.Трагедия произошла после выступления в Ижевске в феврале. Рэпер неожиданно для знакомых и поклонников почувствовал резкое недомогание. Друзья вызвали бригаду службы скорой помощи, через несколько минут Децл скончался.