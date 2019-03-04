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В СКР назвали причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Кирилл Толмацкий, известный также как рэпер Децл, скончался по причине острой сердечной недостаточности. К такому выводу по итогам проведенной экспертизы пришли специалисты.
В СКР назвали причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Информация о причине кончины знаменитого артиста появилась от следователей регионального главка СКР по Удмуртии.
Эксперты определили, что смерть Децла наступила по причине осложнения, возникшего на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы. Также было подтверждено, что в его крови не было следов запрещенных препаратов, а также следов телесных повреждений.

Кирилл Толмацкий скончался на 36 году жизни.Трагедия произошла после выступления в Ижевске в феврале. Рэпер неожиданно для знакомых и поклонников почувствовал резкое недомогание. Друзья вызвали бригаду службы скорой помощи, через несколько минут Децл скончался.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:30

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