В СКР назвали причиной смерти Децла сердечную недостаточность
Кирилл Толмацкий, известный также как рэпер Децл, скончался по причине острой сердечной недостаточности. К такому выводу по итогам проведенной экспертизы пришли специалисты.
Информация о причине кончины знаменитого артиста появилась от следователей регионального главка СКР по Удмуртии.
Эксперты определили, что смерть Децла наступила по причине осложнения, возникшего на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы. Также было подтверждено, что в его крови не было следов запрещенных препаратов, а также следов телесных повреждений.
Кирилл Толмацкий скончался на 36 году жизни.Трагедия произошла после выступления в Ижевске в феврале. Рэпер неожиданно для знакомых и поклонников почувствовал резкое недомогание. Друзья вызвали бригаду службы скорой помощи, через несколько минут Децл скончался.
Информация о причине кончины знаменитого артиста появилась от следователей регионального главка СКР по Удмуртии.
Эксперты определили, что смерть Децла наступила по причине осложнения, возникшего на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы. Также было подтверждено, что в его крови не было следов запрещенных препаратов, а также следов телесных повреждений.
Кирилл Толмацкий скончался на 36 году жизни.Трагедия произошла после выступления в Ижевске в феврале. Рэпер неожиданно для знакомых и поклонников почувствовал резкое недомогание. Друзья вызвали бригаду службы скорой помощи, через несколько минут Децл скончался.
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:30