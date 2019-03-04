Актера из «Игры престолов» Хафтора Бьернссона признали самым сильным человеком

В нашумевшем проекте актер снялся в роли сэра Григора Клигана по кличке «Гора». Новый рекорд он установил на прошедших в Колумбусе Arnold Strongman Classic. Кроме звания самого сильного человека, Бьернссон получил 72 тысячи долларов, а поздравил его сам Арнольд Шварценеггер. «Я рад, но мог быть взять и полтонны», – считает актер.Прежний рекорд спортсмен установил в прошлом году на World’s Strongest Man: он поднял 472-килограммовую штангу. Три года тому назад он побил рекорд, который никому не удавалось превзойти уже несколько веков – 5 шагов с 650-килограммовым грузом. Предыдущий подобный рекорд установил в X столетии викинг Орм Сторолфссон, который пронес такую же по весу мачту корабля на 3 шага.Отметим, что Бьернссон начал спортивную карьеру почти 13 лет назад с баскетбола. В 2008-м после травмы он начал заниматься силовым экстримом. Три раза актера признавали самым сильным человеком на родине в Ирландии. В 2013 году его утвердили на роль в 4-м сезоне сериала.