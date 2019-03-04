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Нина Сазонова пережила издевательства и побои от собственного сына

СМИ решили вспомнить о драмах и личных трагедиях в жизни известной советской артистки Нины Сазоновой. Она успела пройти через побои, поскольку над звездной матерью издевался собственный сын.
Нина Сазонова пережила издевательства и побои от собственного сына

Сниматься в кино Нина Сазонова начала с ранних лет, всегда пользуясь спросом среди мужчин. Знаменитость вышла замуж, в браке у нее родился сын Михаил, а с его отцом она рассталась уже через несколько лет. Второй раз согласиться на замужество актриса так и не решилась, опасаясь, что ее наследник не примет нового мужчину. По словам знакомых артистки, со временем мальчик это понял, и когда вырос, стал использовать мать в собственных интересах.

В частности, молодой человек нигде не работал, хотя и числился на рабочих местах. Не имея дохода, Михаил жил на средства Сазоновой. После распада СССР сын заявил о желании стать концертным директором матери, считая, что той мало платят. Однако замысел себя не оправдал, поэтому наследник звезды экранов стал злоупотреблять спиртным.
Нина Сазонова пережила издевательства и побои от собственного сына

Музыкант Сергей Комаров рассказал в шоу “Выход в люди”, что после этого поведение мужчины ухудшилось, а Сазонова терпела проделки сына. Он успел разбить несколько авто, брал у матери деньги и проигрывал их в карты. Сын часто бил мать, иногда ей даже приходилось ночевать у соседей, поскольку она боялась его, но на людях все отрицала и защищала Михаила. В 2002 он избил родительницу до потери сознания, прибывшие на вызов медики нашли его мертвым, а актриса оказалась в больнице. После кончины наследника она прожила еще несколько лет.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:24

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