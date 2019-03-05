Дизайнер представил свою версию внедорожника LADA 4x4





ВАЗ-2121, он же LADA 4x4, по-прежнему считается популярнейшим отечественным внедорожником, не имея прямых конкурентов в ценовом сегменте. Многие автолюбители просят обновлений автомобиля, которые могли бы больше соответствовать современным реалиям. Например, некий дизайнер показал вариант, в котором сбереглись особенности LADA 4x4, которая при этом заметно отличается от прежней Niva. Новинка выполнена качественно, но не учитывает актуальный на сегодня X-образный стиль, а также некоторые особенности текущей стоимости.Обновленная LADA 4x4 более обтекаемая со слегка закругленными формами. Передняя оптика и решетка радиатора были соединены дизайнером в одно целое. Также можно отметить присутствие рейлингов и внедорожного обвеса: все, что имеется у нынешних кроссоверов. Коснулись перемены выхлопной системы, задних зеркал и колесных дисков. В целом, новая версия LADA 4x4 заинтересовала не всех автолюбителей, многие посчитали, что в ней нет типичных признаков бренда, а сам транспорт больше напоминает паркетник, а не внедорожник.