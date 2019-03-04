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Ученые: Тактильная стимуляция поможет снизить риски повреждений мозга детей до рождения

Тактильная стимуляция способна снижать риски повреждений мозга у детей до рождения. Соответствующие заключения сделаны испанскими учеными, представляющими Институт неврологии в Барселоне.
Ученые: Тактильная стимуляция поможет снизить риски повреждений мозга детей до рождения

По утверждениям ученых, повреждения мозга способны провоцировать когнитивные проблемы и сбои, имеющие связь с мелкой моторикой. В рамках экспериментов с участием мышей удалось установить, что тактильная стимуляция взаимосвязана с восприятием плода, а также положением последнего непосредственно в утробе матери. Новая методика позволяет сократить риск у новорожденного ишемических и, кроме того, гипоксических сбоев.

Также оказалось, что предложенная методика более эффективна в случае с самцами — 50%, тогда как у самок показатель достигает только 30%. Экспертам удалось обнаружить наличие связи между неврологической защитой и улучшением общих функциональных способностей, а также работой памяти и ряда рефлексов. Перечень достоинств тактильной стимуляции включает сокращение атрофии нервного тракта.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:37

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