Ученые: Тактильная стимуляция поможет снизить риски повреждений мозга детей до рождения





По утверждениям ученых, повреждения мозга способны провоцировать когнитивные проблемы и сбои, имеющие связь с мелкой моторикой. В рамках экспериментов с участием мышей удалось установить, что тактильная стимуляция взаимосвязана с восприятием плода, а также положением последнего непосредственно в утробе матери. Новая методика позволяет сократить риск у новорожденного ишемических и, кроме того, гипоксических сбоев.Также оказалось, что предложенная методика более эффективна в случае с самцами — 50%, тогда как у самок показатель достигает только 30%. Экспертам удалось обнаружить наличие связи между неврологической защитой и улучшением общих функциональных способностей, а также работой памяти и ряда рефлексов. Перечень достоинств тактильной стимуляции включает сокращение атрофии нервного тракта.