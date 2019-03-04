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Звезда «Дом-2» Андрей Чуев похудел на 12 килограмм

Экс-участник скандально-известной телестройки «Дом-2» Андрей Чуев избавился от лишних 12 килограмм.

По словам любимой супруги телезнаменитости Виктории, муж не планирует останавливаться на достигнутом.

Звезда «Дом-2» Андрей Чуев похудел на 12 килограмм

Как стало известно, супруга Чуева на протяжении уже 2-х месяцев активно помогает мужу менять свой внешний вид. Девушка то и дело делает все возможное для того, чтобы Андрей запомнил, что быть здоровым и красивым - это одно и тоже.

Выяснилось, что первое время Чуев отчаянно пытался сопротивляться своей жене, так как совершенно не желал кушать правильную еду, даже несмотря на то, что Виктория готовила ее сама.

Впрочем, различные хитрые приемы супруги бывшего участника «Дома-2» все-таки помогли Андрею похудеть. По словам Виктории, Чуев с помощью ее тренировок и правильного питания избавился от 12 лишних килограмм. К слову, родственница девушки тоже смогла похудеть под контролем своей наследницы, и в итоге стала легче на 11 килограмм.

Звезда «Дом-2» Андрей Чуев похудел на 12 килограмм

Несколько часов назад на страничке в Instagram Андрея Чуева появилась видеозапись, на которой запечатлена его жена Виктория. На ролике девушка в нижнем белье демонстрирует свои прекрасные формы, что привлекло внимание многих фолловеров.

За считанные часы свежее видео Чуева набрало больше 41 тысячи просмотров и огромнейшее количество комментариев, в некоторых из которых читатели заявили, что завидуют Андрею, ведь он может наблюдать такую «красоту» лично.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:05

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