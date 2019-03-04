Сергей Зверев с короной на голове устроил одиночный митинг под стенами Кремля

Информацию о протестной акции Сергей Зверев опубликовал в своем микроблоге социальной сети Instagram. Шоумен обнародовал фото и видео, на которых позирует с короной на голове на фоне Кремля. В руках знаменитости находится плакат. Надпись на постере гласит: «Я против строительства завода на Байкале». Как сообщил Сергей Зверев в сопровождении к посту, речь идет о производстве по розливу воды. В конце публикации шоумен потребовал прекратить уничтожать природу. Свою позицию Сергей Зверев озвучивал и ранее. В январе он публично поддержал петицию против этого строительства и призвал поклонников к нему присоединиться. Также шоумен сообщил подробности о будущем заводе, который власти планируют построить на его малой родине. Работы ведутся в поселке Култук на озере Байкал. Вода, по словам знаменитости, будет выкачиваться из водоема, и отправляться в Китай.Многочисленные подписчики поддержали акцию Сергея Зверева. Пользователи называют поступок шоумена «настоящим» и «неожиданным» и благодарят артиста за поддержку. По мнению большинства, россияне должны встать на защиту Байкала, а акция Зверева поможет обратить на проблему внимание. Посты шоумена собирают десятки тысяч лайков и невероятное количество поддерживающих комментариев.