АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Сергей Зверев с короной на голове устроил одиночный митинг под стенами Кремля

Сергей Зверев, знаменитый стилист-парикмахер и шоумен, провел одиночный пикет в Москве. Артист выступил под стенами Кремля против строительства на озере Байкал завода по производству воды.
Сергей Зверев с короной на голове устроил одиночный митинг под стенами Кремля

Информацию о протестной акции Сергей Зверев опубликовал в своем микроблоге социальной сети Instagram. Шоумен обнародовал фото и видео, на которых позирует с короной на голове на фоне Кремля. В руках знаменитости находится плакат. Надпись на постере гласит: «Я против строительства завода на Байкале». Как сообщил Сергей Зверев в сопровождении к посту, речь идет о производстве по розливу воды. В конце публикации шоумен потребовал прекратить уничтожать природу. Свою позицию Сергей Зверев озвучивал и ранее. В январе он публично поддержал петицию против этого строительства и призвал поклонников к нему присоединиться. Также шоумен сообщил подробности о будущем заводе, который власти планируют построить на его малой родине. Работы ведутся в поселке Култук на озере Байкал. Вода, по словам знаменитости, будет выкачиваться из водоема, и отправляться в Китай.

Многочисленные подписчики поддержали акцию Сергея Зверева. Пользователи называют поступок шоумена «настоящим» и «неожиданным» и благодарят артиста за поддержку. По мнению большинства, россияне должны встать на защиту Байкала, а акция Зверева поможет обратить на проблему внимание. Посты шоумена собирают десятки тысяч лайков и невероятное количество поддерживающих комментариев.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сашу Черно опять сравнили с мужчиной
В Suzuki заявили о будущих продажах в
Певица Саша Зверева готовится выйти
Кристина Агилера летом впервые выступит
Екатерина Варнава нелицеприятно
Елена Малышева удивила зрителей
Агата Муцениеце с мужем отметили
Илья Глинников получил травму на
Житель Новосибирска не попал на прием к
К отдыхающей на Мальдивах Анфисе
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила,
Актера из «Игры престолов» Хафтора
Ученые: Тактильная стимуляция поможет
Влад Кадони предложил Ольге Бузовой
В СКР назвали причиной смерти Децла
Нина Сазонова пережила издевательства и
Land Rover презентовал бронированный
Сергей Зверев с короной на голове
Анита Цой посетит Южную Корею ради
Звезда «Дом-2» Андрей Чуев похудел на
Медики опровергли наиболее
Ученые: В случае инфаркта женщины чаще
Volvo ограничит скорость своих
Алена Савкина опубликовала в Instagram
В Японии ученые разработали
Мужа-итальянца Сати Казановой не
Грудное кормление благоприятно
Комиссия по этике рекомендовала уволить
Павел Воля выразил свои соболезнования
Певица Валерия назвала один из важных
Просмотреть все новости