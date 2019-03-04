Анита Цой посетит Южную Корею ради знакомства с местной пластической хирургией

По словам Аниты Цой, она наконец-то нашла время для посещения Сеула, где намеревается поправить здоровье, а также заняться вопросом “вечной молодости”. Певица понимает, что время не стоит на месте, поэтому хочет быть готовой к возможным возрастным изменениям, ведь не любит принимать необдуманные решения. Прежде чем лечь под нож хирурга или пойти на укол красоты звезда должна хорошо подумать, поскольку попытка исправить неудачную пластику обходится еще дороже.Уже порядка пяти лет Анита Цой посещает различные клиники, общается с экспертами в области эстетической красоты, и знакомится с инновационными методиками, чтобы сделать правильный выбор. Звезда отметила, что с радостью поделится с поклонниками своим опытом на эту тему, а фолловеры пожелали ей удачных открытий.