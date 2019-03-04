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Алена Савкина опубликовала в Instagram фото с душа

Молодая мамочка Алена Савкина (Рапунцель-младшая) «взорвала» Сеть фотографией с душа.

Стоит отметить, что новый снимок бывшей возлюбленной Ильи Яббарова в пух и прах разнесли фолловеры.

Алена Савкина опубликовала в Instagram фото с душа

Всем известно, что на сегодняшний день Алена проживает за Периметром, где она пробудет еще несколько месяцев. Несмотря на то, что Рапунцель-младшая по-прежнему находится в декретном отпуске, она старается как можно чаще приезжать на Поляну.

Также молодая мамочка призналась, что сейчас очень серьезно взялась за свой внешний вид и намерена как можно быстрее вернуть себе былые формы. По словам Алены, несмотря на то, что она постоянно не высыпается, она не забывает следить за собой.

Впрочем, одна из последних фотографий Савкиной, по словам читателей, совсем «не вписывается» в образ девушки, которая постоянно не досыпает, так как еще не привыкла к роли мамы. Интернет-пользователи поспешили назвать фото младшей сестры Ольги Рапунцель «откровенным» и «вульгарным».

Алена Савкина опубликовала в Instagram фото с душа

На снимке Алена с весьма томным и сексуальным взглядом принимает душ и делает селфи. Под публикацией молодая мамочка указала на то, что любовь начинается только там, где ничего не ждут взамен. Нужно сказать, что пост Савкиной тоже не остался незамеченным.

По мнению подписчиков Рапунцель-младшей, подобными фотографиями и постами длинноволосая красавица хочет опять «влюбить в себя» отца ее малыша – Илью Яббарова.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:42

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