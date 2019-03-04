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Land Rover презентовал бронированный Range Rover Sentinel

Land Rover презентовал обновленную модификацию бронированного Range Rover Sentinel, получившего ряд новых технических параметров и средств безопасности. Автомобиль британской фирмы оснащен V8-агрегатом Supercharged мощностью 380 лошадиных сил.
Land Rover презентовал бронированный Range Rover Sentinel

В основе машины лежит защитная камера, сконструированная соответственно с автомобильными нормами и сертификацией взрывных элементов. Модернизированный корпус Range Rover Sentinel разработан так, дабы мог противодействовать внешним влияниям, включая разную самодельную взрывчатку. Бронированные стекла на передних дверях способны опускаться на 150 мм, благодаря чему можно передать в случае необходимости ценные бумаги и общаться, не покидая при этом салон.

Первые 100 км бронированный транспорт набирает за 10,4 секунды, максимальная его скорость составляет 193 км/ч. Кроссовер стал на 40 «лошадей» мощнее, нежели прежняя версия машины, оснащенного V6-двигателем.

Внедорожник Range Rover Sentinel получил от разработчиков специальные колеса, обладающие системой Run-Flat. Данный механизм позволяет автомобилю проехать не менее 50 км с поврежденными шинами. Помимо этого можно упомянуть наличие в машине люка для пассажиров, сирены и проблесковых маячков.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:16

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