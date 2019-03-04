Медики опровергли наиболее распространенные мифы о мигрени





Мигрень не является обычной головной болью, она чаще всего более острая и начинается с одной части головы. Кроме того, обезболивающие не всегда выступают лучшим средством решения проблемы, они работают только в 50% случаев. Медики рекомендуют вычислить причину мигрени, а не пытаться заглушить симптомы. Нельзя считать проблему психологической и существующей только “в голове”, она вполне реальна, ее провоцирует та часть мозга, которая ответственна за дисфункцию боли.Случаи мигрени могут быть индивидуальными по характеру, продолжительности и симптоматике, поэтому различаются и средства борьбы с проблемой. Не отвечает действительности и утверждение о том, что при таких головных болях нельзя заниматься спортом. В некоторых случаях это наоборот имеет положительный эффект, нужно просто следить за реакцией собственного тела.Избавиться от мигрени можно, но для этого важно знать ее причины. Также необходимо придерживаться рекомендаций относительно питания и режима. Исследования указывают в пользу того, что почти вдвое чаще от мигрени страдают женщины.