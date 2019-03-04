Медики опровергли наиболее распространенные мифы о мигрени
Медики развенчали наиболее распространенные и устоявшиеся мифы о мигрени. Большинство граждан мало знакомы с симптоматикой этой проблемы, а обезболивающие не всегда дают желаемый результат.
Мигрень не является обычной головной болью, она чаще всего более острая и начинается с одной части головы. Кроме того, обезболивающие не всегда выступают лучшим средством решения проблемы, они работают только в 50% случаев. Медики рекомендуют вычислить причину мигрени, а не пытаться заглушить симптомы. Нельзя считать проблему психологической и существующей только “в голове”, она вполне реальна, ее провоцирует та часть мозга, которая ответственна за дисфункцию боли.
Случаи мигрени могут быть индивидуальными по характеру, продолжительности и симптоматике, поэтому различаются и средства борьбы с проблемой. Не отвечает действительности и утверждение о том, что при таких головных болях нельзя заниматься спортом. В некоторых случаях это наоборот имеет положительный эффект, нужно просто следить за реакцией собственного тела.
Избавиться от мигрени можно, но для этого важно знать ее причины. Также необходимо придерживаться рекомендаций относительно питания и режима. Исследования указывают в пользу того, что почти вдвое чаще от мигрени страдают женщины.
Мигрень не является обычной головной болью, она чаще всего более острая и начинается с одной части головы. Кроме того, обезболивающие не всегда выступают лучшим средством решения проблемы, они работают только в 50% случаев. Медики рекомендуют вычислить причину мигрени, а не пытаться заглушить симптомы. Нельзя считать проблему психологической и существующей только “в голове”, она вполне реальна, ее провоцирует та часть мозга, которая ответственна за дисфункцию боли.
Случаи мигрени могут быть индивидуальными по характеру, продолжительности и симптоматике, поэтому различаются и средства борьбы с проблемой. Не отвечает действительности и утверждение о том, что при таких головных болях нельзя заниматься спортом. В некоторых случаях это наоборот имеет положительный эффект, нужно просто следить за реакцией собственного тела.
Избавиться от мигрени можно, но для этого важно знать ее причины. Также необходимо придерживаться рекомендаций относительно питания и режима. Исследования указывают в пользу того, что почти вдвое чаще от мигрени страдают женщины.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00