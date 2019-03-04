Ученые: В случае инфаркта женщины чаще вызывают скорую мужчинам, чем себе





Исследования показали, что женщины чаще вызывают скорую, когда наблюдают признаки инфаркта у своих мужчин, нежели, если замечают аналогичные симптомы у себя. Нередко дамы переоценивают проблемы со здоровьем у своих партнеров, недооценивая при этом свои симптомы. Кроме того, часто инфаркт у женщин проявляет себя не так резко, например, посредством болей в спине или животе, пока у представителей сильного пола обычно отмечается острая боль в области грудной клетки.Из-за недостаточного внимания к собственному здоровью у женщин чаще развивается сердечная недостаточность или возможна смерть непосредственно от инфаркта. Поведение дам обусловлено необходимостью совмещать работу, быт и уход за супругом, а также мнением о том, что мужчины в целом живут меньше. Особенно актуально это для молодых девушек и женщин среднего возраста, они редко предполагают, что могут столкнуться с недугом.