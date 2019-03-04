АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Ученые: В случае инфаркта женщины чаще вызывают скорую мужчинам, чем себе

В случае инфаркта женщины с большей вероятностью вызывают скорую мужчинам, чем себе. В пользу этого указывают исследования ученых, принимавших в учет статистические данные.
Ученые: В случае инфаркта женщины чаще вызывают скорую мужчинам, чем себе

Исследования показали, что женщины чаще вызывают скорую, когда наблюдают признаки инфаркта у своих мужчин, нежели, если замечают аналогичные симптомы у себя. Нередко дамы переоценивают проблемы со здоровьем у своих партнеров, недооценивая при этом свои симптомы. Кроме того, часто инфаркт у женщин проявляет себя не так резко, например, посредством болей в спине или животе, пока у представителей сильного пола обычно отмечается острая боль в области грудной клетки.

Из-за недостаточного внимания к собственному здоровью у женщин чаще развивается сердечная недостаточность или возможна смерть непосредственно от инфаркта. Поведение дам обусловлено необходимостью совмещать работу, быт и уход за супругом, а также мнением о том, что мужчины в целом живут меньше. Особенно актуально это для молодых девушек и женщин среднего возраста, они редко предполагают, что могут столкнуться с недугом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Андрей Чуев похудел на
Медики опровергли наиболее
Ученые: В случае инфаркта женщины чаще
Volvo ограничит скорость своих
Алена Савкина опубликовала в Instagram
В Японии ученые разработали
Мужа-итальянца Сати Казановой не
Грудное кормление благоприятно
Комиссия по этике рекомендовала уволить
Павел Воля выразил свои соболезнования
Певица Валерия назвала один из важных
«Сначала решить вопрос с бензином»:
Звезда «Дом-2» Лиза Шароха рассказала,
Пародист Александр Песков помещен в
Игорь Николаев поделился архивным фото
Астрофизики рассказали о плохой погоде
На корабле Черноморского флота погиб
После отказа от курения Влад Топалов
Анастасия Волочкова не имела
В Великобритании ученые случайно нашли
Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за
ГАЗ с 2020 года начнет выпускать
Ученые рассказали, меняются ли
Mercedes-Benz представил родстер AMG GT
Главными виновниками вымирания животных
Мария Шарапова побывала на ужине с
Анастасия Волочкова гордится умом и
Екатерину Варнаву возмущает негативная
Звезда «Дом-2» Мария Кохно вместе со
Скарлетт Йоханссон собирается выйти
Просмотреть все новости