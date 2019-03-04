В Японии ученые разработали революционную методику для лечения сердечной недостаточности





Суть метода заключается во введении белка, позволяющего поддерживать нервную систему и способствующего росту. Пока технологию испытали на грызунах. Ученые связали левую коронарную артерию сердца у мышей при помощи нити, после чего ввели белок. Через время состояние органа подопытных сравнили с состоянием в контрольной группе грызунов. Оказалось, что уже спустя 2 недели у мышей с сердечной недостаточностью работоспособность мышцы восстановилась на 70%. Ранее специалисты заявляли, что единственным способом для восстановления сердечной недостаточности являются умеренные физические нагрузки, снижение которых ведет к аномалиям скелетных мышц. Показатель белка человека BDNF, способного стимулировать и поддерживать развитие нейронов, увеличивается в крови после спортивных нагрузок.Ученые считают, что их разработка в конечном итоге будет принята для клинических исследований. Способ также будет эффективным при лечении диабета и других хронических заболеваний, поскольку снижение физической активности связано с нарушениями митохондрий скелетных мышц.