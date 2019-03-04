АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

В Японии ученые разработали революционную методику для лечения сердечной недостаточности

Ученые из университета Хоккайдо в Японии разработали революционную методику, позволяющую бороться с сердечной недостаточностью. Специалисты утверждают, что лечение исключает физические нагрузки и позволит в будущем создать новые лекарственные препараты.
В Японии ученые разработали революционную методику для лечения сердечной недостаточности

Суть метода заключается во введении белка, позволяющего поддерживать нервную систему и способствующего росту. Пока технологию испытали на грызунах. Ученые связали левую коронарную артерию сердца у мышей при помощи нити, после чего ввели белок. Через время состояние органа подопытных сравнили с состоянием в контрольной группе грызунов. Оказалось, что уже спустя 2 недели у мышей с сердечной недостаточностью работоспособность мышцы восстановилась на 70%. Ранее специалисты заявляли, что единственным способом для восстановления сердечной недостаточности являются умеренные физические нагрузки, снижение которых ведет к аномалиям скелетных мышц. Показатель белка человека BDNF, способного стимулировать и поддерживать развитие нейронов, увеличивается в крови после спортивных нагрузок.

Ученые считают, что их разработка в конечном итоге будет принята для клинических исследований. Способ также будет эффективным при лечении диабета и других хронических заболеваний, поскольку снижение физической активности связано с нарушениями митохондрий скелетных мышц.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Андрей Чуев похудел на
Медики опровергли наиболее
Ученые: В случае инфаркта женщины чаще
Volvo ограничит скорость своих
Алена Савкина опубликовала в Instagram
В Японии ученые разработали
Мужа-итальянца Сати Казановой не
Грудное кормление благоприятно
Комиссия по этике рекомендовала уволить
Павел Воля выразил свои соболезнования
Певица Валерия назвала один из важных
«Сначала решить вопрос с бензином»:
Звезда «Дом-2» Лиза Шароха рассказала,
Пародист Александр Песков помещен в
Игорь Николаев поделился архивным фото
Астрофизики рассказали о плохой погоде
На корабле Черноморского флота погиб
После отказа от курения Влад Топалов
Анастасия Волочкова не имела
В Великобритании ученые случайно нашли
Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за
ГАЗ с 2020 года начнет выпускать
Ученые рассказали, меняются ли
Mercedes-Benz представил родстер AMG GT
Главными виновниками вымирания животных
Мария Шарапова побывала на ужине с
Анастасия Волочкова гордится умом и
Екатерину Варнаву возмущает негативная
Звезда «Дом-2» Мария Кохно вместе со
Скарлетт Йоханссон собирается выйти
Просмотреть все новости