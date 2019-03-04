Volvo ограничит скорость своих автомобилей с 2020 года





Целью реализации стратегии является сведение к минимуму возможности гибели или получения людьми травм в транспортных средствах шведского производителя, которые будут выпускаться со следующего года. Президент Volvo Хокан Самуэльссон назвал ограничение скорости автомобилей необходимой мерой для спасения жизни автолюбителей и участников дорожного движения, отметив, что ныне нет организации, занимающейся этим, поэтому призвал иных производителей присоединяться к инициативе для решения проблемы.Шведы ссылаются на отчет Американского управления безопасностью передвижения на трассах, который свидетельствует, что причиной 25% ДТП со смертельным исходом за 2017 год стало превышение скорости. Многие трагические происшествия также случаются из-за нетрезвых и рассеянных водителей. Также Volvo изучает возможность совмещения геозонирования и «умного» скоростного контроля - это в будущем даст возможность ограничить скорость движения на тех проспектах, где расположены больницы и учебные заведения.