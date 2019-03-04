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Volvo ограничит скорость своих автомобилей с 2020 года

С 2020 года компания Volvo намерена ограничить максимальную скорость производимых автомобилей до 180 км/ч. Такая мера будет принята в рамках проекта Vision 2020.
Volvo ограничит скорость своих автомобилей с 2020 года

Целью реализации стратегии является сведение к минимуму возможности гибели или получения людьми травм в транспортных средствах шведского производителя, которые будут выпускаться со следующего года. Президент Volvo Хокан Самуэльссон назвал ограничение скорости автомобилей необходимой мерой для спасения жизни автолюбителей и участников дорожного движения, отметив, что ныне нет организации, занимающейся этим, поэтому призвал иных производителей присоединяться к инициативе для решения проблемы.

Шведы ссылаются на отчет Американского управления безопасностью передвижения на трассах, который свидетельствует, что причиной 25% ДТП со смертельным исходом за 2017 год стало превышение скорости. Многие трагические происшествия также случаются из-за нетрезвых и рассеянных водителей. Также Volvo изучает возможность совмещения геозонирования и «умного» скоростного контроля - это в будущем даст возможность ограничить скорость движения на тех проспектах, где расположены больницы и учебные заведения.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:46

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