Павел Воля выразил свои соболезнования в связи со смертью солиста The Prodigy Кита Флинта

В своем профиле Павел Воля опубликовал снимок Кита Флинта, поблагодарив его за “молодость” и музыку, которую The Prodigy подарила миру. По словам шоумена, благодаря творчеству коллектива он познал настоящую “музыкальную любовь”. Даже если The Prodigy продолжит свою деятельность после смерти солиста, убежден артист, это будет уже совсем другая группа.В комментариях фолловеры присоединились к словам Павла Воли, выразив скорбь из-за ухода 49-летнего Кита Флинта. Многие признались, что тоже росли на творчестве этого коллектива, а ряд их песен в свое время получил статус хитов. О смерти музыканта стало известно утром 4 марта, обстоятельства случившегося устанавливаются.