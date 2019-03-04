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Павел Воля выразил свои соболезнования в связи со смертью солиста The Prodigy Кита Флинта

Отечественный шоумен Павел Воля озвучил соболезнования в связи с новостью о смерти Кита Флинта, выступавшего в составе The Prodigy. Соответствующий пост появился на странице звезды Comedy Club в Instagram.
Павел Воля выразил свои соболезнования в связи со смертью солиста The Prodigy Кита Флинта

В своем профиле Павел Воля опубликовал снимок Кита Флинта, поблагодарив его за “молодость” и музыку, которую The Prodigy подарила миру. По словам шоумена, благодаря творчеству коллектива он познал настоящую “музыкальную любовь”. Даже если The Prodigy продолжит свою деятельность после смерти солиста, убежден артист, это будет уже совсем другая группа.

В комментариях фолловеры присоединились к словам Павла Воли, выразив скорбь из-за ухода 49-летнего Кита Флинта. Многие признались, что тоже росли на творчестве этого коллектива, а ряд их песен в свое время получил статус хитов. О смерти музыканта стало известно утром 4 марта, обстоятельства случившегося устанавливаются.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:16

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