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Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»

Топ-менеджера, который допустил обидные высказывания в адрес людей, которые готовятся к переселению по программе реновации, могут уволить. Такое решение рекомендовала руководству «Роскосмоса» созданная для изучения инцидента комиссия по этике.
Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»

Как стало известно ранее, руководитель одного из отделов госкорпорации по космической деятельности в комментарии к посту в Facebook написал, что качество жизни в новостройках, которые возводятся по программе реновации, изменится в худшую сторону после переселения граждан из сносимых хрущевок. В компании сообщили, что вопрос рассмотрят на специально созданной комиссии по этике. Позже на сайте организации появилась информация о принятом решении. В корпорации рекомендовали уволить сотрудника, который допустил некорректные высказывания. Подобное поведение в публичной сфере недопустимо для сотрудников «Роскосмоса», организация приносит извинения гражданам, которых оскорбили высказывания менеджера. При этом в корпорации подчеркнули, что речь идет о сотруднике дочерней организации.

К слову, в своей публикации сотрудник корпорации использовал неприемлемые высказывания. Когда история с его комментарием получила широкий резонанс, менеджер попросил считать недопустимое высказывание «личной позицией, написанной сгоряча». Также сотрудник попросил за свои слова извинения.



 
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Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:24

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