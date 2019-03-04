Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»
Топ-менеджера, который допустил обидные высказывания в адрес людей, которые готовятся к переселению по программе реновации, могут уволить. Такое решение рекомендовала руководству «Роскосмоса» созданная для изучения инцидента комиссия по этике.
Как стало известно ранее, руководитель одного из отделов госкорпорации по космической деятельности в комментарии к посту в Facebook написал, что качество жизни в новостройках, которые возводятся по программе реновации, изменится в худшую сторону после переселения граждан из сносимых хрущевок. В компании сообщили, что вопрос рассмотрят на специально созданной комиссии по этике. Позже на сайте организации появилась информация о принятом решении. В корпорации рекомендовали уволить сотрудника, который допустил некорректные высказывания. Подобное поведение в публичной сфере недопустимо для сотрудников «Роскосмоса», организация приносит извинения гражданам, которых оскорбили высказывания менеджера. При этом в корпорации подчеркнули, что речь идет о сотруднике дочерней организации.
К слову, в своей публикации сотрудник корпорации использовал неприемлемые высказывания. Когда история с его комментарием получила широкий резонанс, менеджер попросил считать недопустимое высказывание «личной позицией, написанной сгоряча». Также сотрудник попросил за свои слова извинения.
Как стало известно ранее, руководитель одного из отделов госкорпорации по космической деятельности в комментарии к посту в Facebook написал, что качество жизни в новостройках, которые возводятся по программе реновации, изменится в худшую сторону после переселения граждан из сносимых хрущевок. В компании сообщили, что вопрос рассмотрят на специально созданной комиссии по этике. Позже на сайте организации появилась информация о принятом решении. В корпорации рекомендовали уволить сотрудника, который допустил некорректные высказывания. Подобное поведение в публичной сфере недопустимо для сотрудников «Роскосмоса», организация приносит извинения гражданам, которых оскорбили высказывания менеджера. При этом в корпорации подчеркнули, что речь идет о сотруднике дочерней организации.
К слову, в своей публикации сотрудник корпорации использовал неприемлемые высказывания. Когда история с его комментарием получила широкий резонанс, менеджер попросил считать недопустимое высказывание «личной позицией, написанной сгоряча». Также сотрудник попросил за свои слова извинения.
Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:24