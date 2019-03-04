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Звезда «Дом-2» Лиза Шароха рассказала, что ее маленький сын рассек ей нос

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Шароха пострадала от рук собственного наследника.

Как стало известно, мальчик совершенно случайно рассек нос своей знаменитой мамочке.

Звезда «Дом-2» Лиза Шароха рассказала, что ее маленький сын рассек ей нос

Не секрет, что маленькому сыну Елизаветы не так давно исполнилось полтора годика. Шароха не единожды подчеркивала, что просто-таки обожает единственного ребенка, поэтому довольно часто покупает ему самую лучшую одежду и игрушки.

Только вот очередная подаренная машинка стала причиной травмы бывшей участницы «Дома-2». Выяснилось, что мальчик рассек своей звездной мамочке нос.

Вчера Елизавета опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам, что купила наследнику маленький пикап, которым в итоге и получила по носу.

По словам Шарохи, она думала, что от удара сразу же свалиться без сознания. К счастью, все обошлось небольшой царапиной. А вот маленькому Матвею стало настолько обидно за маму, что он начал плакать вместе с ней.

Звезда «Дом-2» Лиза Шароха рассказала, что ее маленький сын рассек ей нос

В конце своего поста Лиза поинтересовалась у поклонниц, у которых тоже есть дети, «лупят» ли они их игрушками или просто всем тем, что к ним в руки попадает.

Нужно сказать, что Елизавета поспешила заверить, что ее здоровью ничего не грозит, однако сейчас ей поступает очень много вопросов относительно ее внешнего вида. Оказывается, что некоторые читатели, не обратившие внимание на пост Шарохи, подумали, что молодую мамочку избил ее возлюбленный.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:00

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