Певица Валерия назвала один из важных признаков молодости

В своем профиле Валерия поделилась новым снимком, а также заявила, что считает одним из важных признаков молодости умение человека искренне удивляться. У своих взрослых подписчиков супруга Иосифа Пригожина поинтересовалась, не забыли ли они, как это происходит, либо груз ответственности уже их “заземлил”. Сопроводила пост певица фото, на котором позирует с удивленным выражением лица.В комментариях фолловеры решили развить тему и высказали свое мнение относительно умения удивляться. Некоторые признались, что еще многие вещи способны вызвать у них это ощущение, другие же заявили, что для удивления с их стороны должно произойти что-то особенное. Оценить пост на странице Валерии “лайками” успели более 14 тысяч пользователей Instagram.