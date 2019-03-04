Пародист Александр Песков помещен в реанимацию после тяжелой операции





Сведения об операции подтвердил представитель Пескова Александр Волокин. Операция на поджелудочной оказалась сложной, однако завершилась успешно. В реанимации артист провел несколько дней, пока нет сведений о том, перевели ли его в стационар. Директор коллектива пародиста отметил, что на острые боли артист жаловался еще порядка 1,5 месяца назад, однако в поликлинике ему поставили неверный диагноз, назначив лечение не от того, что действительно волновало Пескова.В итоге ситуация дошла до критического момента, даже день ожидания мог привести к летальному исходу, в связи с чем и потребовалась экстренная операция. Сейчас Александр Песков идет на поправку, не исключено, что через пару дней его выпишут. Пока обсуждается возможность переноса намеченного на 8 марта концерта пародиста, его могут провести 12 числа.