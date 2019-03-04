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«Сначала решить вопрос с бензином»: Эксперт считает преждевременными штрафы за неэкологичность автомобилей

Минтранспорта РФ выступает с инициативой введения штрафов за поездки на устаревших автомобилях, не обладающих экологическими нормами. Как пишет Nation News, эксперт Юрий Антипов считает эту меру преждевременной, предлагая вначале решить проблему с горючим.
«Сначала решить вопрос с бензином»: Эксперт считает преждевременными штрафы за неэкологичность автомобилей

Министерство сообщило о подготовке проекта дорожной карты касательно введения определенных районов в городах, куда запрещается заезжать машинам с незначительным экологическим классом. Пока инициатива будет действовать только в Петербурге и Москве.

Осенью Минтранс и МВД внесут поправки в КоАП, по которым в РФ вводится штраф за проезд под знаком, обозначающего чистую экологическую зону. Указатель ввели в правила дорожного движения летом 2018 года, но без применения на дорогах. Имеющаяся цифра означает класс экологии мотора автомобиля, который разрешает проезд в эко-районах: «Евро-0», «Евро-1» и другие. Ныне сумма денежной санкции составляет 500 рублей, но позже ее могут увеличить.

Автоэксперт Юрий Антипов призвал не считать штрафы неэффективными, пока власти не до конца решили топливный вопрос. По его мнению, такой мерой правительство стремится «выкачать больше денег из водителей» и снизить поток машин на городских улицах. Также он обратил внимание на разное качество горючего в РФ, которое по-разному влияет на продолжительность функционирования моторов, из-за чего, соответственно, портятся и транспортные средства. Введение штрафов он назвал преждевременным шагом властей, предложив для начала решить вопрос с бензином.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:05

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