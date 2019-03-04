На корабле Черноморского флота погиб военнослужащий ВМФ РФ
Один из военнослужащих ВМФ РФ скончался на корабле Черноморского флота. Сведения об этом подтвердили представители Севастопольского гарнизона, отметив, что это был несчастный случай.
Согласно предоставленным данным, инцидент отмечен на борту судна “Адмирал Григорович”. Известно, что военный упал с надстройки на корабле, где осуществлялся плановый ремонт. Вследствие падения представитель ВМФ России получил несовместимые с жизнью травмы.
Уточняется, что местным командованием совместно с представителями правоохранительных органов по факту ЧП организована соответствующая проверка, другие подробности ситуации не раскрываются.
Согласно предоставленным данным, инцидент отмечен на борту судна “Адмирал Григорович”. Известно, что военный упал с надстройки на корабле, где осуществлялся плановый ремонт. Вследствие падения представитель ВМФ России получил несовместимые с жизнью травмы.
Уточняется, что местным командованием совместно с представителями правоохранительных органов по факту ЧП организована соответствующая проверка, другие подробности ситуации не раскрываются.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:36