На корабле Черноморского флота погиб военнослужащий ВМФ РФ





Согласно предоставленным данным, инцидент отмечен на борту судна “Адмирал Григорович”. Известно, что военный упал с надстройки на корабле, где осуществлялся плановый ремонт. Вследствие падения представитель ВМФ России получил несовместимые с жизнью травмы.Уточняется, что местным командованием совместно с представителями правоохранительных органов по факту ЧП организована соответствующая проверка, другие подробности ситуации не раскрываются.