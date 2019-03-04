АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Игорь Николаев поделился архивным фото 35-летней давности с Аллой Пугачевой

Отечественный артист Игорь Николаев поделился с поклонниками архивным снимком с Аллой Пугачевой. Сюжет 35-летней давности певец разместил на своей странице в сети Instagram.
Игорь Николаев поделился архивным фото 35-летней давности с Аллой Пугачевой

В своем профиле Игорь Николаев разместил фото, сделанное весной 35 лет назад во время пребывания в Казахстане. Тогда он в компании других артистов шел в местный концертный зал ради сольного выступления Аллы Пугачевой. На архивном снимке поклонники смогли отыскать самого автора публикации, Примадонну, а также Кристину Орбакайте и Бориса Моисеева.

Притом юзеры отметили, что с трудом узнали некоторых известных звезд, поскольку с тех пор они сильно изменились. Также не последнюю роль в этом сыграло плохое качество обнародованного кадра. Фолловеры отметили, что на фото все кажутся “настоящими”, без лишней “звездности”. Оценить пост на странице Николаева “лайками” успели почти 16 тысяч юзеров.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Андрей Чуев похудел на
Медики опровергли наиболее
Ученые: В случае инфаркта женщины чаще
Volvo ограничит скорость своих
Алена Савкина опубликовала в Instagram
В Японии ученые разработали
Мужа-итальянца Сати Казановой не
Грудное кормление благоприятно
Комиссия по этике рекомендовала уволить
Павел Воля выразил свои соболезнования
Певица Валерия назвала один из важных
«Сначала решить вопрос с бензином»:
Звезда «Дом-2» Лиза Шароха рассказала,
Пародист Александр Песков помещен в
Игорь Николаев поделился архивным фото
Астрофизики рассказали о плохой погоде
На корабле Черноморского флота погиб
После отказа от курения Влад Топалов
Анастасия Волочкова не имела
В Великобритании ученые случайно нашли
Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за
ГАЗ с 2020 года начнет выпускать
Ученые рассказали, меняются ли
Mercedes-Benz представил родстер AMG GT
Главными виновниками вымирания животных
Мария Шарапова побывала на ужине с
Анастасия Волочкова гордится умом и
Екатерину Варнаву возмущает негативная
Звезда «Дом-2» Мария Кохно вместе со
Скарлетт Йоханссон собирается выйти
Просмотреть все новости