Игорь Николаев поделился архивным фото 35-летней давности с Аллой Пугачевой

В своем профиле Игорь Николаев разместил фото, сделанное весной 35 лет назад во время пребывания в Казахстане. Тогда он в компании других артистов шел в местный концертный зал ради сольного выступления Аллы Пугачевой. На архивном снимке поклонники смогли отыскать самого автора публикации, Примадонну, а также Кристину Орбакайте и Бориса Моисеева.Притом юзеры отметили, что с трудом узнали некоторых известных звезд, поскольку с тех пор они сильно изменились. Также не последнюю роль в этом сыграло плохое качество обнародованного кадра. Фолловеры отметили, что на фото все кажутся “настоящими”, без лишней “звездности”. Оценить пост на странице Николаева “лайками” успели почти 16 тысяч юзеров.