После отказа от курения Влад Топалов заболел и набрал вес





В своем профиле Влад Топалов поделился новым постом, где пожаловался, что до сих пор болеет. Две недели назад певец бросил курить, но с тех пор его состояние только ухудшилось. Из-за недуга артист временно лишился голоса и не может петь, недавно он “завалил” спектакль, поскольку не смог исполнить свою партию. Уже завтра ему предстоит отправляться на гастроли, но работать супругу Тодоренко не удается даже в студии. На фоне проблем со здоровьем Топалов находится в стрессе, ходит злой и ест больше обычного, из-за чего поправился уже на 6 кг. Артист отметил, что этот пост посвящен тем, кто думает, что его жизнь “сплошная сказка”.В комментариях фолловеры поддержали кумира, желая ему скорейшего выздоровления. Некоторые поделились рекомендации о том, как победить болезнь, а другие призвали не расстраиваться из-за лишнего веса, считая, что Топалову это не во вред, ведь он довольно худой.