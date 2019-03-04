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После отказа от курения Влад Топалов заболел и набрал вес

Несколько недель назад отечественный исполнитель Влад Топалов решил отказаться от курения. С тех пор супруг Регины Тодоренко успел заболеть и набрать пару лишних килограмм, о чем он рассказал в Instagram.
После отказа от курения Влад Топалов заболел и набрал вес

В своем профиле Влад Топалов поделился новым постом, где пожаловался, что до сих пор болеет. Две недели назад певец бросил курить, но с тех пор его состояние только ухудшилось. Из-за недуга артист временно лишился голоса и не может петь, недавно он “завалил” спектакль, поскольку не смог исполнить свою партию. Уже завтра ему предстоит отправляться на гастроли, но работать супругу Тодоренко не удается даже в студии. На фоне проблем со здоровьем Топалов находится в стрессе, ходит злой и ест больше обычного, из-за чего поправился уже на 6 кг. Артист отметил, что этот пост посвящен тем, кто думает, что его жизнь “сплошная сказка”.
После отказа от курения Влад Топалов заболел и набрал вес

В комментариях фолловеры поддержали кумира, желая ему скорейшего выздоровления. Некоторые поделились рекомендации о том, как победить болезнь, а другие призвали не расстраиваться из-за лишнего веса, считая, что Топалову это не во вред, ведь он довольно худой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:25

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