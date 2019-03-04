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Анастасия Волочкова не имела физических данных и растяжки в начале карьеры

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что в начале своей карьеры она не имела достаточных физических данных и растяжки. Развить их удалось немыслимыми усилиями и многолетним трудом.
Анастасия Волочкова не имела физических данных и растяжки в начале карьеры

О своем непростом пути Анастасия Волочкова напомнила поклонникам в новом посте, опубликованном в социальной сети Instagram. Звезда обнародовала видео, на котором специально замедлила показ во время демонстрации растяжки. В сопровождении к ролику знаменитая танцовщица сообщила, что когда она пришла в балетное училище в родном Санкт-Петербурге, у нее не было физических данных, однако, благодаря своему огромному труду и немыслимым усилиям, она закончила Академию Русского Балета имени Вагановой с красным дипломом. Поддерживать форму балерине приходится и в настоящее время. Помогают в этом ежедневные тренировки. Танцовщица призналась, она дорожит своими данными и навыками, которые были переданы ей лучшими педагогами. При этом Анастасия Волочкова вспомнила и о своих знаменитых шпагатах. По словам балерины, это элемент ее профессии, причем красивый и эффектный, поэтому она не перестанет радовать, восхищать и будоражить им своих многочисленных поклонников.
Анастасия Волочкова не имела физических данных и растяжки в начале карьеры

Отреагировать на публикацию Анастасии Волочковой подписчики по-прежнему не смогли. Как известно, знаменитость отключила возможность комментирования, устав реагировать на критику злых людей.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:18

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