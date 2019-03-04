Анастасия Волочкова не имела физических данных и растяжки в начале карьеры

О своем непростом пути Анастасия Волочкова напомнила поклонникам в новом посте, опубликованном в социальной сети Instagram. Звезда обнародовала видео, на котором специально замедлила показ во время демонстрации растяжки. В сопровождении к ролику знаменитая танцовщица сообщила, что когда она пришла в балетное училище в родном Санкт-Петербурге, у нее не было физических данных, однако, благодаря своему огромному труду и немыслимым усилиям, она закончила Академию Русского Балета имени Вагановой с красным дипломом. Поддерживать форму балерине приходится и в настоящее время. Помогают в этом ежедневные тренировки. Танцовщица призналась, она дорожит своими данными и навыками, которые были переданы ей лучшими педагогами. При этом Анастасия Волочкова вспомнила и о своих знаменитых шпагатах. По словам балерины, это элемент ее профессии, причем красивый и эффектный, поэтому она не перестанет радовать, восхищать и будоражить им своих многочисленных поклонников.Отреагировать на публикацию Анастасии Волочковой подписчики по-прежнему не смогли. Как известно, знаменитость отключила возможность комментирования, устав реагировать на критику злых людей.