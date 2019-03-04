В Великобритании ученые случайно нашли гигантский зуб шерстистого мамонта
В британском графстве Дорсет ученые совершенно случайно обнаружили зуб шерстистого мамонта. Уникальное сокровище заметил во время прогулки по побережью 8-летний мальчик.
Информация о находке, которая состоит из восьми пластин, была опубликована на страницах издания Daily Mail. Ученые рассказали, что зуб шерстистого мамонта нашел во время прогулки по пляжу Чармут обычный мальчик, который вместе с друзьями решил заняться поиском артефактов. Юным исследователям повезло отыскать гигантский зуб, размером с человеческий кулак. Костный орган оказался сильно изношенным, поэтому пока специалистам не удалось определить, является он нижним или верхним зубом, но точно одно - он принадлежал Mammuthus primigenius.
Ученые отметили, что в Британии эти особи вымерли достаточно поздно по сравнению с другими видами. Шерстистые мамонты бродили по ледяной тундре Европы около 140 000 лет, постепенно исчезая к концу плейстоценового периода - 10 000 лет назад. Это те доисторические животные, чьи останки относительно хорошо сохранились. При этом специалисты признаются, они не могут знать, откуда взялся зуб, не исключено, что его принесла река.
К слову, шерстистый мамонт является родственником русского мамонта или как его еще называли земного крота. По одной из теорий животные обитали под землей, а погибали, выходя на свет. Это объясняет тот факт, что их всегда находили наполовину погребенными.
Информация о находке, которая состоит из восьми пластин, была опубликована на страницах издания Daily Mail. Ученые рассказали, что зуб шерстистого мамонта нашел во время прогулки по пляжу Чармут обычный мальчик, который вместе с друзьями решил заняться поиском артефактов. Юным исследователям повезло отыскать гигантский зуб, размером с человеческий кулак. Костный орган оказался сильно изношенным, поэтому пока специалистам не удалось определить, является он нижним или верхним зубом, но точно одно - он принадлежал Mammuthus primigenius.
Ученые отметили, что в Британии эти особи вымерли достаточно поздно по сравнению с другими видами. Шерстистые мамонты бродили по ледяной тундре Европы около 140 000 лет, постепенно исчезая к концу плейстоценового периода - 10 000 лет назад. Это те доисторические животные, чьи останки относительно хорошо сохранились. При этом специалисты признаются, они не могут знать, откуда взялся зуб, не исключено, что его принесла река.
К слову, шерстистый мамонт является родственником русского мамонта или как его еще называли земного крота. По одной из теорий животные обитали под землей, а погибали, выходя на свет. Это объясняет тот факт, что их всегда находили наполовину погребенными.
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:07