АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

В Великобритании ученые случайно нашли гигантский зуб шерстистого мамонта

В британском графстве Дорсет ученые совершенно случайно обнаружили зуб шерстистого мамонта. Уникальное сокровище заметил во время прогулки по побережью 8-летний мальчик.
В Великобритании ученые случайно нашли гигантский зуб шерстистого мамонта

Информация о находке, которая состоит из восьми пластин, была опубликована на страницах издания Daily Mail. Ученые рассказали, что зуб шерстистого мамонта нашел во время прогулки по пляжу Чармут обычный мальчик, который вместе с друзьями решил заняться поиском артефактов. Юным исследователям повезло отыскать гигантский зуб, размером с человеческий кулак. Костный орган оказался сильно изношенным, поэтому пока специалистам не удалось определить, является он нижним или верхним зубом, но точно одно - он принадлежал Mammuthus primigenius.

Ученые отметили, что в Британии эти особи вымерли достаточно поздно по сравнению с другими видами. Шерстистые мамонты бродили по ледяной тундре Европы около 140 000 лет, постепенно исчезая к концу плейстоценового периода - 10 000 лет назад. Это те доисторические животные, чьи останки относительно хорошо сохранились. При этом специалисты признаются, они не могут знать, откуда взялся зуб, не исключено, что его принесла река.
В Великобритании ученые случайно нашли гигантский зуб шерстистого мамонта

К слову, шерстистый мамонт является родственником русского мамонта или как его еще называли земного крота. По одной из теорий животные обитали под землей, а погибали, выходя на свет. Это объясняет тот факт, что их всегда находили наполовину погребенными.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После отказа от курения Влад Топалов
Анастасия Волочкова не имела
В Великобритании ученые случайно нашли
Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за
ГАЗ с 2020 года начнет выпускать
Ученые рассказали, меняются ли
Mercedes-Benz представил родстер AMG GT
Главными виновниками вымирания животных
Мария Шарапова побывала на ужине с
Анастасия Волочкова гордится умом и
Екатерину Варнаву возмущает негативная
Звезда «Дом-2» Мария Кохно вместе со
Скарлетт Йоханссон собирается выйти
Компания Mercedes отказывается от
Александр Панайотов собирается в 2020
Анна Семенович заявила о желании
Отдыхающая в Куршевеле Яна Рудковская
Робби Уильямс не может пережить смерть
Владимир Путин наградил актрису Татьяну
Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей
Подруга покойной “беременной любовницы”
Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое
Ученые обнаружили связь между апноэ во
Медики рассказали о пользе
Лиза Галкина заработала первую медаль
В возрасте 49 лет скончался солист The
Борис Моисеев опроверг слухи о романе с
Лиза Монеточка снимает новый клип
Ольга Бузова страдает из-за страха
Татьяна Веденеева сыграла в спектакле,
Просмотреть все новости