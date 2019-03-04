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Астрофизики рассказали о плохой погоде на раннем Марсе

Ранний Марс не мог похвастаться хорошими погодными условиями, так как кометы и астероиды часто падали на планету, растапливая с поверхности льды своим теплом. После этого вода на планете испарялась и преобразовывалась в облака, поливавшие ее дождем многие годы.
Астрофизики рассказали о плохой погоде на раннем Марсе

Научные сотрудники Университета Брауна в недавнем исследовании изучили марсианские долины, появившиеся около четырех миллиардов лет назад. В процессе исследования специалисты разработали климатическую 3D-модель планеты для дальнейшего изучения объема жидкости, выпавшей в древности на Марс. Модель продемонстрировала, что осадки просачивались почти на 3-метровую глубину грунта небесного тела, а это оказало дальнейшее влияние на формирование как всех известных ныне каньонов, так и масштабных кратеров.

Представители Университета изучили равнины Исида, Адгир и Эллада: все считаются самыми крупными кратерами планеты. Прежде научный мир предполагал, что они возникли 3,8 миллиарда лет назад из-за столкновения Марса с громадным небесным телом, диаметром 100 километров. Ученые считают достаточным такой удар для образования испарения льда, позже преобразованного в дождевые облака. Авторы исследования пока не имеют веских доказательств формирования этими ливнями марсианских долин, но они могли спровоцировать возникновение глины на поверхности Красной планеты.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:38

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