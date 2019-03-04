Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за оскорбления в Instagram избившего DJ Smash экс-депутата





Дело рассматривалось в Мещанском суде Москвы. Информацию о том, что государственный орган частично удовлетворил изложенные в исковом заявлении требования, подтвердила представитель суда. В документе было указано, что Тимур Юнусов разместил в Instagram-аккаунте комментарий, который экс-парламентарий посчитал оскорбительным и таковым, что порочит его честь и достоинство. Суд обязал ответчика удалить обидные публикации на протяжении 3 дней с момента вступления приговора в силу. Депутат просил взыскать с артиста 500 000 рублей, но это требование было удалено частично. Суд оштрафовал рэпера на 30 000 рублей.В свою очередь Тимати уже отреагировал на вердикт. Рэпер написал, он знает, что «это было некрасиво», но не готов удалять свои публикации и приносить кому-то извинения, поскольку «отвечает за свой базар».