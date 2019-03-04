Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за оскорбления в Instagram избившего DJ Smash экс-депутата
Осужденный на 2 года с отбыванием срока в колонии-поселения за избиение ди-джея Smash экс-депутат взыскал через суд с Тимати в качестве моральной компенсации 30 000 рублей. Причиной подачи искового заявления стали оскорбления, прозвучавшие в адрес бывшего парламентария от Тимура Юнусова.
Дело рассматривалось в Мещанском суде Москвы. Информацию о том, что государственный орган частично удовлетворил изложенные в исковом заявлении требования, подтвердила представитель суда. В документе было указано, что Тимур Юнусов разместил в Instagram-аккаунте комментарий, который экс-парламентарий посчитал оскорбительным и таковым, что порочит его честь и достоинство. Суд обязал ответчика удалить обидные публикации на протяжении 3 дней с момента вступления приговора в силу. Депутат просил взыскать с артиста 500 000 рублей, но это требование было удалено частично. Суд оштрафовал рэпера на 30 000 рублей.
В свою очередь Тимати уже отреагировал на вердикт. Рэпер написал, он знает, что «это было некрасиво», но не готов удалять свои публикации и приносить кому-то извинения, поскольку «отвечает за свой базар».
Дело рассматривалось в Мещанском суде Москвы. Информацию о том, что государственный орган частично удовлетворил изложенные в исковом заявлении требования, подтвердила представитель суда. В документе было указано, что Тимур Юнусов разместил в Instagram-аккаунте комментарий, который экс-парламентарий посчитал оскорбительным и таковым, что порочит его честь и достоинство. Суд обязал ответчика удалить обидные публикации на протяжении 3 дней с момента вступления приговора в силу. Депутат просил взыскать с артиста 500 000 рублей, но это требование было удалено частично. Суд оштрафовал рэпера на 30 000 рублей.
В свою очередь Тимати уже отреагировал на вердикт. Рэпер написал, он знает, что «это было некрасиво», но не готов удалять свои публикации и приносить кому-то извинения, поскольку «отвечает за свой базар».
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:55