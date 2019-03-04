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ГАЗ с 2020 года начнет выпускать кроссовер Volkswagen Tarek

ГАЗ начнет производство нового кроссовера Volkswagen Tarek, а на фабрике компании в Калужской области наладится сборка обновленных Rapid и Polo. Выпуск этих транспортных средств стартует в 2020 году.
ГАЗ с 2020 года начнет выпускать кроссовер Volkswagen Tarek

Новый кросс представит собой уменьшенную вариацию автомобиля Tharu, выпускаемого для рынка КНР. Эта же модель считается перелицованным Skoda Karoq. По имеющейся информации, российская версия Volkswagen Tarek, разработанная ГАЗом, окажется короче китайской машины, в длину достигающей почти 4,5 метра.

Реализующийся на территории Китая кроссовер Tharu доступен с бензиновым турбоагрегатом на 1,4 литра и силовой установкой в 150 лошадиных сил. Сочетается это с семиступенчатым «роботом» с парой сухих сцеплений. В продаже имеется также и второй вариант автомобиля с наддувным двигателем на два литра, генерирующим 186 «лошадей», и работающим совместно с аналогичной роботизированной системой. Последний является полноприводной версией, а первая модель оснащена только передним приводом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:46

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