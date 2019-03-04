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Ученые рассказали, меняются ли предпочтения женщин к мужчинам во время “игры гормонов”

Ученые в ходе исследований установили, меняются ли предпочтения женщин при выборе мужчин в период “игры гормонов”. Для этого эксперты изучили свыше 26 тысяч онлайн-отчетов, представленных в формате дневника от более чем тысячи женщин.
Ученые рассказали, меняются ли предпочтения женщин к мужчинам во время “игры гормонов”

Исследования показывают, что женщины выбирают мужчин по нескольким ключевым характеристикам. Чаще всего в учет принимаются некоторые внешние данные, и дамы стараются остановить выбор на надежном партнере, что делает его идеальным кандидатом для продолжения потомства. Однако также имелись подозрения, что в период овуляции девушки чаще выбирают тех мужчин, которые внешне кажутся уверенными и способными к воспроизведению здоровых наследников.

В рамках недавней работы ученым не удалось обнаружить доказательств того, что в период связанной с менструальным циклом “игры гормонов” предпочтения женщин действительно корректируются. Во время овуляции у девушек может возрастать желание заняться сексом, но это не отражается на их выборе партнера напрямую.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:38

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