Ученые рассказали, меняются ли предпочтения женщин к мужчинам во время “игры гормонов”





Исследования показывают, что женщины выбирают мужчин по нескольким ключевым характеристикам. Чаще всего в учет принимаются некоторые внешние данные, и дамы стараются остановить выбор на надежном партнере, что делает его идеальным кандидатом для продолжения потомства. Однако также имелись подозрения, что в период овуляции девушки чаще выбирают тех мужчин, которые внешне кажутся уверенными и способными к воспроизведению здоровых наследников.В рамках недавней работы ученым не удалось обнаружить доказательств того, что в период связанной с менструальным циклом “игры гормонов” предпочтения женщин действительно корректируются. Во время овуляции у девушек может возрастать желание заняться сексом, но это не отражается на их выборе партнера напрямую.