Главными виновниками вымирания животных и растений на Земле были инвазивные виды





Специалисты Университетского колледжа Лондона изучили сведения о находящихся под угрозой вымирания видах и сделали вывод, что виной всему чужеродные организмы. По словам ученых, в период с 1500 года на планете исчезли 953 видов растений и животных. Виновными в их вымирании оказались живые организмы, принесенные в агрессивную для себя среду. К таковым относятся и те, которые появляются вследствие деятельности человека. Именно таким образом погибли 261 видов животных и 39 видов растений, что в процентном соотношении составляет 33,4 и 25,5%.Не менее губительными для природы являются охота и сбор. От этой деятельности погибли около 19% видов. Далее идет появление новых животных и растений в уже существующей экосистеме. Много особей погибло вследствие истребления прямыми конкурентами. Эволюция привела к гибели 2,7% животных и 4,6% растений.Ученые утверждают, что для сохранения разнообразия природной среды человеку придется сделать соответствующие выводы и пересмотреть взгляды на свою, опасную для других живых организмов, жизнедеятельность.