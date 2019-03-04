АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Главными виновниками вымирания животных и растений на Земле были инвазивные виды

Главными виновниками вымирания животных и растений на Земле были инвазивные виды. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
Главными виновниками вымирания животных и растений на Земле были инвазивные виды

Специалисты Университетского колледжа Лондона изучили сведения о находящихся под угрозой вымирания видах и сделали вывод, что виной всему чужеродные организмы. По словам ученых, в период с 1500 года на планете исчезли 953 видов растений и животных. Виновными в их вымирании оказались живые организмы, принесенные в агрессивную для себя среду. К таковым относятся и те, которые появляются вследствие деятельности человека. Именно таким образом погибли 261 видов животных и 39 видов растений, что в процентном соотношении составляет 33,4 и 25,5%.

Не менее губительными для природы являются охота и сбор. От этой деятельности погибли около 19% видов. Далее идет появление новых животных и растений в уже существующей экосистеме. Много особей погибло вследствие истребления прямыми конкурентами. Эволюция привела к гибели 2,7% животных и 4,6% растений.

Ученые утверждают, что для сохранения разнообразия природной среды человеку придется сделать соответствующие выводы и пересмотреть взгляды на свою, опасную для других живых организмов, жизнедеятельность.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После отказа от курения Влад Топалов
Анастасия Волочкова не имела
В Великобритании ученые случайно нашли
Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за
ГАЗ с 2020 года начнет выпускать
Ученые рассказали, меняются ли
Mercedes-Benz представил родстер AMG GT
Главными виновниками вымирания животных
Мария Шарапова побывала на ужине с
Анастасия Волочкова гордится умом и
Екатерину Варнаву возмущает негативная
Звезда «Дом-2» Мария Кохно вместе со
Скарлетт Йоханссон собирается выйти
Компания Mercedes отказывается от
Александр Панайотов собирается в 2020
Анна Семенович заявила о желании
Отдыхающая в Куршевеле Яна Рудковская
Робби Уильямс не может пережить смерть
Владимир Путин наградил актрису Татьяну
Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей
Подруга покойной “беременной любовницы”
Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое
Ученые обнаружили связь между апноэ во
Медики рассказали о пользе
Лиза Галкина заработала первую медаль
В возрасте 49 лет скончался солист The
Борис Моисеев опроверг слухи о романе с
Лиза Монеточка снимает новый клип
Ольга Бузова страдает из-за страха
Татьяна Веденеева сыграла в спектакле,
Просмотреть все новости