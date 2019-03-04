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Mercedes-Benz представил родстер AMG GT R мощностью 585 «лошадей»

Подразделение Mercedes-Benz Daimler продемонстрировало родстер AMG GT R. Официальная презентация автомобиля мощностью 585 лошадиных сил состоится 5 марта в Швейцарии.
Mercedes-Benz представил родстер AMG GT R мощностью 585 «лошадей»

Родстер Mercedes обладает аэродинамическим активным элементом из углепластика весом около 2 кг, способного реагировать на изменение скорости. Агрегат увеличивается на 40 мм вниз в целях дополнительной прижимной силы, также расширяя нагрузку на переднюю ось до 40 кг при скорости 250 км/ч. Эксперты автомобильного мира с иронией сообщают, что таким образом родстер едва ли не присасывается к дороге во время езды.

«Сердцем» AMG GT R является битурбтированный V8-мотор, генерирующий 585 лошадиных сил и 700 Hm крутящего момента. Функционирует двигатель с семиступенчатым «роботом». Максимальная скорость немецкой машины составляет 317 км/ч, а первые 100 км она набирает за 3,6 секунды.

Среди преимуществ Mercedes-AMG GT R также стоит назвать оснащение переднего бампера жалюзи. Они управляются электроникой и способны отправлять воздушные потоки к тормозной системе и диффузору. Более красочным дизайн автомобиля делают крылья. Передние созданы из карбона и увеличивают кузов на 46 мм, а задние из алюминия и увеличивают родстер на 57 мм.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:30

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