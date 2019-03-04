Звезда «Дом-2» Мария Кохно вместе со своей мамой запустила YouTube-канал

«Кохно, ты все-таки это сделала! Поздравляю!», «Маш, а твоя мама очень красивая оказывается! Тебе бы у нее советов попросить не помешало!», «Кохно, Кохно..ты посмотри только на свою маму! Куда лучше выглядит тебя!», - пишут в Сети.

По словам телезнаменитости, она давно начала задумываться на тему того, чтобы запустить собственный проект, однако решилась на это только потому, что ее самый близкий человек поспешил поддержать ее.Несколько недель назад Мария опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поинтересовалась у подписчиков, как они смотрят на то, если она запустит собственный проект. Тогда Кохно отметила, что ей есть что рассказать, а также сообщила, что намерена приглашать в свое шоу бывших коллег по скандально-известному реалити-шоу.И вот на днях стало известно, что блондинка вместе со своей мамой Ольгой все-таки смогла воплотить в жизнь задуманное. Героиней первого выпуска нового шоу Кохно стала экс-участница «Дома-2», а по совместительству и ее лучшая подруга – Мэри Кулешова.Нужно сказать, что пока YouTube-канал Марии не привлек внимание фолловеров. Большинство читателей обратили внимание на родительницу Кохно, а если быть точнее на ее внешний вид.По мнению интернет-пользователей, мама звезды «Дома-2» выглядит куда лучше своей наследницы, на что невозможно не обратить внимание.