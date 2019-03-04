Анастасия Волочкова гордится умом и мудростью повзрослевшей дочери

В личном профиле Волочкова поделилась снимком, для которого позирует со своей дочерью и их котом. В подписи к публикации балерина отметила, что для нее семья является самым ценным, особую любовь она испытывает к своей матери и дочери, а минувшие выходные знаменитость провела именно в их кругу. Звезда отметила, что гордится наследницей, поскольку девочка растет доброй, умной и отзывчивой. Ариадна многое понимает, поэтому смогла стать для Волочковой настоящим другом.Волочкова дорожит своими теплыми отношениями с дочерью. Она пожелала наследнице счастья, назвав ее своими “сердцем” и “душой”. Оставить свои комментарии под постом фолловеры балерины не смогли, однако сам пост успел собрать более 15 тысяч отметок “Мне нравится”.