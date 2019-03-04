АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Екатерину Варнаву возмущает негативная критика в адрес артистов

Звездная участница «Comedy Woman» и популярная актриса юмористического жанра Екатерина Варнава возмущена негативной критикой в адрес артистов. Звезда считает, что публике пора перестать искать врагов и наконец, заняться поиском друзей.
Екатерину Варнаву возмущает негативная критика в адрес артистов

Екатерина Варнава опубликовала в своем микроблоге соцсети Instagram большой пост, состоящий, вероятно, из мыслей вслух. Звезда задалась вопросом, почему действительно талантливые люди, которые относятся к своему творчеству с большим трепетом и искренним интересом, все меньше получают должной поддержки. В мире, где процветает свобода слова и самовыражения, вдруг появляется столько запретных тем и столько запретных норм поведения для творческих людей, что совершенно перестаешь понимать, что нужно делать и куда бежать, и кажется неважным, что ты поешь, в каком фильме снимаешься, обязательно найдется тот, кто позволит себе учить других своей, «единственно верной позиции».
Екатерину Варнаву возмущает негативная критика в адрес артистов

По словам звезды, люди стали создавать для себя рамки и ограничения, заложниками которых становятся артисты. Требования растут невиданными темпами, и все стали считать, что вправе осуждать и даже дико критиковать. Екатерина Варнава призналась, ее пугают подобные тенденции, когда одни считают себя выше других и начинают унижать коллег. Актриса больше не понимает, почему все стало делиться на черное и белое, почему в мире появилось столько несправедливости, и почему кто-то считает, что вправе решать и указывать, как должны вести себя остальные. В конце публикации Екатерина Варнава призвала прекратить искать врагов и заняться поиском друзей.
Екатерину Варнаву возмущает негативная критика в адрес артистов

Многочисленные подписчики поддержали любимую артистку. Поклонники просят Екатерину Варнаву не обращать внимания на критику других и жить ради тех, кто ее по-настоящему любит.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После отказа от курения Влад Топалов
Анастасия Волочкова не имела
В Великобритании ученые случайно нашли
Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за
ГАЗ с 2020 года начнет выпускать
Ученые рассказали, меняются ли
Mercedes-Benz представил родстер AMG GT
Главными виновниками вымирания животных
Мария Шарапова побывала на ужине с
Анастасия Волочкова гордится умом и
Екатерину Варнаву возмущает негативная
Звезда «Дом-2» Мария Кохно вместе со
Скарлетт Йоханссон собирается выйти
Компания Mercedes отказывается от
Александр Панайотов собирается в 2020
Анна Семенович заявила о желании
Отдыхающая в Куршевеле Яна Рудковская
Робби Уильямс не может пережить смерть
Владимир Путин наградил актрису Татьяну
Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей
Подруга покойной “беременной любовницы”
Экстрасенс: У Меган Маркл родится трое
Ученые обнаружили связь между апноэ во
Медики рассказали о пользе
Лиза Галкина заработала первую медаль
В возрасте 49 лет скончался солист The
Борис Моисеев опроверг слухи о романе с
Лиза Монеточка снимает новый клип
Ольга Бузова страдает из-за страха
Татьяна Веденеева сыграла в спектакле,
Просмотреть все новости