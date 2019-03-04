Екатерину Варнаву возмущает негативная критика в адрес артистов

Екатерина Варнава опубликовала в своем микроблоге соцсети Instagram большой пост, состоящий, вероятно, из мыслей вслух. Звезда задалась вопросом, почему действительно талантливые люди, которые относятся к своему творчеству с большим трепетом и искренним интересом, все меньше получают должной поддержки. В мире, где процветает свобода слова и самовыражения, вдруг появляется столько запретных тем и столько запретных норм поведения для творческих людей, что совершенно перестаешь понимать, что нужно делать и куда бежать, и кажется неважным, что ты поешь, в каком фильме снимаешься, обязательно найдется тот, кто позволит себе учить других своей, «единственно верной позиции».По словам звезды, люди стали создавать для себя рамки и ограничения, заложниками которых становятся артисты. Требования растут невиданными темпами, и все стали считать, что вправе осуждать и даже дико критиковать. Екатерина Варнава призналась, ее пугают подобные тенденции, когда одни считают себя выше других и начинают унижать коллег. Актриса больше не понимает, почему все стало делиться на черное и белое, почему в мире появилось столько несправедливости, и почему кто-то считает, что вправе решать и указывать, как должны вести себя остальные. В конце публикации Екатерина Варнава призвала прекратить искать врагов и заняться поиском друзей.Многочисленные подписчики поддержали любимую артистку. Поклонники просят Екатерину Варнаву не обращать внимания на критику других и жить ради тех, кто ее по-настоящему любит.