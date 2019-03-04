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Компания Mercedes отказывается от моторов V12

Известная немецкая компания Mercedes собирается отказаться от моторов модели V12. Какое-то время встретить такой агрегат можно будет только на Maybach, а через пару лет его заменит гибридная установка.
Компания Mercedes отказывается от моторов V12

Слухи о намерении Mercedes отказаться от V12 ходили долгое время, а ключевой причиной этого называли тот факт, что такие моторы не отвечают экологическим стандартам. Однако недавно эксперты выяснили, что эти двигатели также демонстрируют низкий спрос среди покупателей. Продлить установке жизнь можно было бы только при совмещении ее с полным приводом. В актуальной же модификации V12 себя изжил, поэтому его постепенно начнут исключать из линейки доступных моторов.

Одним из последних обладателей V12 окажется Mercedes S 65. Силовой агрегат может генерировать 630 “лошадей”, всего же для ценителей доступны 130 экземпляров модели. Она больше ориентирована на коллекционеров, которые редко вывозят свой транспорт из гаража. Особенностью машины стала бронзовая отделка.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:55

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