Скарлетт Йоханссон собирается выйти замуж в третий раз





Впервые о романтических отношениях знаменитостей заговорили весной 2017 года. По имеющимся данным, они живут вместе уже определенное время. Йост познакомился с близкими Йоханссон и смог понравиться ее 4-летней дочери Роуз, которую актриса родила от прежнего супруга Ромена Дориака. Звезда голливудских фильмов не пытается скрыть своих чувств к любимому и шутя называет себя его поклонницей.Еще два года назад пресса сообщила, что Колин Йост сделал предложение Йоханссон, но теперь стало известно о более определенных намерениях пары. Западные инсайдеры сообщают о большой любви актрисы к юмористу, считая их будущий союз очень продолжительным. Знаменитости прежде рассуждали о семейной жизни, и бракосочетание кажется им хорошей идеей узаконить собственные отношения.Для Скарлетт Йоханссон новый брак окажется третьим по счету. Прежде она была официально замужем за Роменом Дориаком и Райаном Рейнольдсом, хотя актрисе и приписывали романы с другими мужчинами.