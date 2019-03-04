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Скарлетт Йоханссон собирается выйти замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон собирается связать себя брачными узами уже в третий раз. Очередным спутником жизни актрисы может стать ее возлюбленный: комик Колин Йост.
Скарлетт Йоханссон собирается выйти замуж в третий раз

Впервые о романтических отношениях знаменитостей заговорили весной 2017 года. По имеющимся данным, они живут вместе уже определенное время. Йост познакомился с близкими Йоханссон и смог понравиться ее 4-летней дочери Роуз, которую актриса родила от прежнего супруга Ромена Дориака. Звезда голливудских фильмов не пытается скрыть своих чувств к любимому и шутя называет себя его поклонницей.

Еще два года назад пресса сообщила, что Колин Йост сделал предложение Йоханссон, но теперь стало известно о более определенных намерениях пары. Западные инсайдеры сообщают о большой любви актрисы к юмористу, считая их будущий союз очень продолжительным. Знаменитости прежде рассуждали о семейной жизни, и бракосочетание кажется им хорошей идеей узаконить собственные отношения.

Для Скарлетт Йоханссон новый брак окажется третьим по счету. Прежде она была официально замужем за Роменом Дориаком и Райаном Рейнольдсом, хотя актрисе и приписывали романы с другими мужчинами.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:00

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