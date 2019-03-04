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Александр Панайотов собирается в 2020 году выступить на «Евровидении»

В одном из своих недавних интервью Александр Панайотов заявил, что собирается в 2020 году представлять Российскую Федерацию на «Евровидении». Также исполнитель поведал, что экстрасенс предрек ему участие в этом конкурсе.

Александр Панайотов собирается в 2020 году выступить на «Евровидении»

Александр Панайотов признался, что часто пользуется услугами медиума и ранее все его предсказания сбывались. На данный момент исполнитель не сомневается, что в 2020 году именно он будет представлять Россию на «Евровидении». Знаменитости заявил, что если отбор в следующем году он не пройдет, то это будет его последняя попытка выйти на сцену международного музыкального конкурса. Также исполнитель попросит больше не включать его список наиболее вероятных кандидатов.

Александр Панайотов собирается в 2020 году выступить на «Евровидении»

Напомним, что в текущем году Александра Панайотова считали одним из самых реальных претендентов для выступления на «Евровидении». Но в итоге певца сумел обойти Сергей Лазарев, для которого участие в конкурсе будет уже 2-м по счету.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46

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