Александр Панайотов собирается в 2020 году выступить на «Евровидении»
В одном из своих недавних интервью Александр Панайотов заявил, что собирается в 2020 году представлять Российскую Федерацию на «Евровидении». Также исполнитель поведал, что экстрасенс предрек ему участие в этом конкурсе.
Александр Панайотов признался, что часто пользуется услугами медиума и ранее все его предсказания сбывались. На данный момент исполнитель не сомневается, что в 2020 году именно он будет представлять Россию на «Евровидении». Знаменитости заявил, что если отбор в следующем году он не пройдет, то это будет его последняя попытка выйти на сцену международного музыкального конкурса. Также исполнитель попросит больше не включать его список наиболее вероятных кандидатов.
Напомним, что в текущем году Александра Панайотова считали одним из самых реальных претендентов для выступления на «Евровидении». Но в итоге певца сумел обойти Сергей Лазарев, для которого участие в конкурсе будет уже 2-м по счету.
Александр Панайотов признался, что часто пользуется услугами медиума и ранее все его предсказания сбывались. На данный момент исполнитель не сомневается, что в 2020 году именно он будет представлять Россию на «Евровидении». Знаменитости заявил, что если отбор в следующем году он не пройдет, то это будет его последняя попытка выйти на сцену международного музыкального конкурса. Также исполнитель попросит больше не включать его список наиболее вероятных кандидатов.
Напомним, что в текущем году Александра Панайотова считали одним из самых реальных претендентов для выступления на «Евровидении». Но в итоге певца сумел обойти Сергей Лазарев, для которого участие в конкурсе будет уже 2-м по счету.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46