Александр Панайотов собирается в 2020 году выступить на «Евровидении»





Александр Панайотов признался, что часто пользуется услугами медиума и ранее все его предсказания сбывались. На данный момент исполнитель не сомневается, что в 2020 году именно он будет представлять Россию на «Евровидении». Знаменитости заявил, что если отбор в следующем году он не пройдет, то это будет его последняя попытка выйти на сцену международного музыкального конкурса. Также исполнитель попросит больше не включать его список наиболее вероятных кандидатов.Напомним, что в текущем году Александра Панайотова считали одним из самых реальных претендентов для выступления на «Евровидении». Но в итоге певца сумел обойти Сергей Лазарев, для которого участие в конкурсе будет уже 2-м по счету.