Анна Семенович заявила о желании записать еще одну песню с певцом Арашем

Анна Семенович 1 марта отметила свое 39-летие, а поздравить коллегу с праздником приехал шведский исполнитель Араш. Снимком в компании артиста отечественная звезда поделилась в соцсети, выразив радость по поводу того, что у нее есть друзья по всему миру. Также знаменитость поинтересовалась у фолловеров, что они думают относительно еще одного дуэта между артистами. В прошлом они хорошо “спелись”, представив композиции “Восточные сказки”, а также “На моря”. “Хотите ещё один хит вместе?”, — поинтересовалась Семенович.В комментариях подписчики певицы заявили, что были бы рады такому сотрудничеству. Многие признались, что долгое время напевали хиты пары. Некоторые выразили надежду на то, что Семенович не пошутила и действительно думает о дуэте с Арашем.