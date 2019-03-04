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Анна Семенович заявила о желании записать еще одну песню с певцом Арашем

Анна Семенович заявила о желании записать очередной дуэт с певцом Арашем, с которым они в прошлом выпускали совместные композиции. Об этом теледива сообщила посредством поста в Instagram.
Анна Семенович заявила о желании записать еще одну песню с певцом Арашем

Анна Семенович 1 марта отметила свое 39-летие, а поздравить коллегу с праздником приехал шведский исполнитель Араш. Снимком в компании артиста отечественная звезда поделилась в соцсети, выразив радость по поводу того, что у нее есть друзья по всему миру. Также знаменитость поинтересовалась у фолловеров, что они думают относительно еще одного дуэта между артистами. В прошлом они хорошо “спелись”, представив композиции “Восточные сказки”, а также “На моря”. “Хотите ещё один хит вместе?”, — поинтересовалась Семенович.

В комментариях подписчики певицы заявили, что были бы рады такому сотрудничеству. Многие признались, что долгое время напевали хиты пары. Некоторые выразили надежду на то, что Семенович не пошутила и действительно думает о дуэте с Арашем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:39

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