Робби Уильямс не может пережить смерть любимой черепахи
Знаменитый певец Робби Уильямс не может пережить смерть любимой черепахи. За жизнь Гиггза семья артиста боролась несколько недель, однако помочь питомцу не смогли даже лучшие ветеринары.
Кончина черепахи Робби Уильямса стала для артиста настоящим шоком. Трагическую новость он узнал, когда вернулся в свой дом в Лос-Анджелес после гастролей. Оказалось, что питомец в последнее время почти не двигался и отказывался от еды. Близкие певца до последнего боролись за жизнь Гиггза, однако помочь ему так и не смогли. После смерти одной черепахи, вторая - по кличке Руни впала в депрессию. Животное перестало двигаться и постоянно смотрело в одну точку. Робби Уильямс обратился к специалистам, которые специализируются на поведении домашних питомцев. Эксперты диагностировали у Руни депрессию и рекомендовали певцу купить для заболевшего нового друга.
Робби Уильмс прислушался к советам специалистов и уже завел нового питомца. Черепаху планируют назвать Скоулз. Родные надеются, что новый друг сумеет вернуть Руни к жизни.
Кончина черепахи Робби Уильямса стала для артиста настоящим шоком. Трагическую новость он узнал, когда вернулся в свой дом в Лос-Анджелес после гастролей. Оказалось, что питомец в последнее время почти не двигался и отказывался от еды. Близкие певца до последнего боролись за жизнь Гиггза, однако помочь ему так и не смогли. После смерти одной черепахи, вторая - по кличке Руни впала в депрессию. Животное перестало двигаться и постоянно смотрело в одну точку. Робби Уильямс обратился к специалистам, которые специализируются на поведении домашних питомцев. Эксперты диагностировали у Руни депрессию и рекомендовали певцу купить для заболевшего нового друга.
Робби Уильмс прислушался к советам специалистов и уже завел нового питомца. Черепаху планируют назвать Скоулз. Родные надеются, что новый друг сумеет вернуть Руни к жизни.
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:24