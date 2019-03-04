Робби Уильямс не может пережить смерть любимой черепахи





Кончина черепахи Робби Уильямса стала для артиста настоящим шоком. Трагическую новость он узнал, когда вернулся в свой дом в Лос-Анджелес после гастролей. Оказалось, что питомец в последнее время почти не двигался и отказывался от еды. Близкие певца до последнего боролись за жизнь Гиггза, однако помочь ему так и не смогли. После смерти одной черепахи, вторая - по кличке Руни впала в депрессию. Животное перестало двигаться и постоянно смотрело в одну точку. Робби Уильямс обратился к специалистам, которые специализируются на поведении домашних питомцев. Эксперты диагностировали у Руни депрессию и рекомендовали певцу купить для заболевшего нового друга.Робби Уильмс прислушался к советам специалистов и уже завел нового питомца. Черепаху планируют назвать Скоулз. Родные надеются, что новый друг сумеет вернуть Руни к жизни.