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Отдыхающая в Куршевеле Яна Рудковская встретилась со своей украинской тезкой

Отдыхающая на курортах Куршевеля Яна Рудковская встретилась со своей тезкой, о чем сообщила поклонникам в Instagram. Девушку тоже зовут Яна Рудковская и она из Украины.
Отдыхающая в Куршевеле Яна Рудковская встретилась со своей украинской тезкой

В личном профиле Яна Рудковская рассказала, что о своей полной тезке из Киева слышала давно, а теперь им удалось встретиться. Продюсер отметила, что в своей стране девушка очень популярна, однако она не ведет страницу в Instagram. Оказалось, что между тезками много общего, новая знакомая призналась, что на Украине к супруге Евгения Плющенко относятся с уважением, также она порадовала Рудковскую приятным подарком и пригласила в гости. Сама знаменитость осталась довольна такой встречей.

Она выразила сожаление из-за того, что не сможет принять приглашение, поскольку въезд на родину ее бабушки и дедушки продюсеру закрыт без объяснения причин. Однако взамен она предложила Яне Рудковской из Украины приезжать к ней, отметив, что будет рада новой встрече. Поклонникам супруга Плющенко призналась, что было странно при знакомстве услышать в ответ свои имя и фамилию. Фолловеры в комментариях отметили, что обе Рудковские красавицы и даже внешне похожи между собой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:30

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