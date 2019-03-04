Отдыхающая в Куршевеле Яна Рудковская встретилась со своей украинской тезкой

В личном профиле Яна Рудковская рассказала, что о своей полной тезке из Киева слышала давно, а теперь им удалось встретиться. Продюсер отметила, что в своей стране девушка очень популярна, однако она не ведет страницу в Instagram. Оказалось, что между тезками много общего, новая знакомая призналась, что на Украине к супруге Евгения Плющенко относятся с уважением, также она порадовала Рудковскую приятным подарком и пригласила в гости. Сама знаменитость осталась довольна такой встречей.Она выразила сожаление из-за того, что не сможет принять приглашение, поскольку въезд на родину ее бабушки и дедушки продюсеру закрыт без объяснения причин. Однако взамен она предложила Яне Рудковской из Украины приезжать к ней, отметив, что будет рада новой встрече. Поклонникам супруга Плющенко призналась, что было странно при знакомстве услышать в ответ свои имя и фамилию. Фолловеры в комментариях отметили, что обе Рудковские красавицы и даже внешне похожи между собой.