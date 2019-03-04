Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей





Лариса Лужина дала интервью, в котором поведала, что решила отпраздновать юбилей день в день. Народная артистка Российской Федерации пригласила своих близких, коллег и поклонников в Большой зал Дома кино. Знаменитость сообщила, что на праздновании обещали присутствовать таки звезды, как Наталья Варлей и Дмитрий Харатьян. Также актриса добавила, что будут и молодые знаменитости, но не стала уточнять, кто именно.Лариса Лужина планирует, что мероприятие продлится около 2,5 часов. Она покажет присутствующим ролик с фрагментами из кинофильмов со своим участием, а также прочтет стихи Анны Ахматовой. Артистка рассказала, что чувствует себя именно на 80 лет, но до сих пор выходит на сцену и ездит на гастроли и кинофестивали.