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Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей

Народная артистка Российской Федерации Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей. В интервью знаменитость сообщила, что своей день рождения она решила отпраздновать вместе с друзьями, коллегами и преданными поклонниками в московском Доме кино.

Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей

Лариса Лужина дала интервью, в котором поведала, что решила отпраздновать юбилей день в день. Народная артистка Российской Федерации пригласила своих близких, коллег и поклонников в Большой зал Дома кино. Знаменитость сообщила, что на праздновании обещали присутствовать таки звезды, как Наталья Варлей и Дмитрий Харатьян. Также актриса добавила, что будут и молодые знаменитости, но не стала уточнять, кто именно.

Лариса Лужина отмечает 80-летний юбилей

Лариса Лужина планирует, что мероприятие продлится около 2,5 часов. Она покажет присутствующим ролик с фрагментами из кинофильмов со своим участием, а также прочтет стихи Анны Ахматовой. Артистка рассказала, что чувствует себя именно на 80 лет, но до сих пор выходит на сцену и ездит на гастроли и кинофестивали.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:12

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