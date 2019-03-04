Владимир Путин наградил актрису Татьяну Кравченко орденом Почета

О награждении звезды популярного семейного сериала «Сваты» Татьяны Кравченко стало известно, благодаря публикации в аккаунте артистки в социальной сети Instagram. Актриса обнародовала фото, на котором запечатлена рядом с главой государства. Снимок Татьяна Кравченко подписала скромно: «Церемония награждения Орденом Почёта. Москва, Кремль». Многочисленные подписчики пришли от неожиданной новости в восторг.В считанные минуты фанаты забросали ленту Татьяны Кравченко комментариями. Поклонники поздравляют актрису с заслуженной наградой, благодарят за радость и удовольствие, которые они получают от работы и таланта любимой артистки, и желают звезде новых творческих свершений.